I dag slipper Christel Alsos sitt sjette album ”A place to be”, og neste fredag starter hun en vinterturne som skal dekke nesten hele Norge, fra Mandal i sør til Finnsnes i nord.

Med på låten ”Just kids” har Alsos med seg Oppdalsvenn Erlend Ropstad. På lanseringsdagen skriver han følgende på facebook: ”Det var lurt å slippe ei plate med reint solskinn og sanasol nå i verdens mørkeste vinter. Takk for det og takk for at jeg fikk bli med på denne låta. Keep shining!”

Christel Alsos sier i en pressemelding følgende om låten hun har fått med seg Ropstad på:

”Dette er en sang jeg har prøvd å skrive i mange år. Den skulle egentlig med på forrige album, men jeg fikk den aldri til å bli helt som jeg ville. Etter en ny runde med finpuss og undring, landet den endelig i denne versjonen, som betyr mye for meg personlig. Den handler om å se tilbake på hendelser tidlig i livet, hvor man i ettertid så ofte ser på dem med dette voksne blikket hvor man skulle ønske ting hadde blitt gjort annerledes. Men som barn har man ikke redskapene til å agere på samme måte, man forstår ikke at man selv kan endre situasjonen. Men så er man bare for liten. Denne låta handler om å gi slipp på all skyld man måtte føle for ting som ikke ble slik de burde. ”