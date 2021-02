Vurderer påbud om munnbind i vinterferien

Nyheter

Oppdal har ikke hatt smittetilfeller siden 16. januar og ingen personer sitter i isolasjon eller smittekarantene. Denne uken er det testet 43 personer, skriver ordfører Geir Arild Espnes i en pressemelding.

Likevel er kommuneledelsen bekymret.

For i Trondheim kommune er det nå blitt påvist smitte av det muterte viruset både fra Storbritannia og Sør-Afrika. Dette har medført at Trondheim og omkringliggende kommuner har innført strengere tiltak, blant annet er studiesteder og treningssentre stengt.

Nå frarådes oppdalinger å reise til Trondheim.

«Smittesituasjonen i Oppdal er lav, men koronagruppen vil oppfordre innbyggerne i Oppdal til å unngå reiser til – eller besøk fra –områder med ukontrollert utbrudd av muterte virusvarianter. Trondheim er nå en av de kommunene som blir ansett som et slikt område. », heter det i pressemeldingen.

Det vises også til at nasjonale myndigheter anbefaler at de som er bosatt i områder med utbrudd av mutert virus, bare bør reise til fritidsbolig sammen med medlemmer fra egen husstand, og ikke ta imot besøk.

Det anbefales også at alle innkjøp gjøres i egen kommune før avreise, og nærbutikk i hyttekommune bør kun benyttes hvis det er strengt nødvendig og man tar særskilte smittevernhensyn, f.eks. går i butikken utenom de travle tidene. Hyttefolk bes om å ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Rådet er også å holde god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur.

Koronagruppen ønsker at personer fra områder med ukontrollert utbrudd av mutert virus og som skal på hytta i Oppdal om å overholde de nasjonale anbefalinger. Samtidig oppfordres næringslivet på Oppdal å sørge for at smitteverntiltak overholdes.

Det har ikke vært noe påbud om bruk av munnbind i Oppdal, men koronagruppa anbefaler å bruke munnbind når en besøker steder hvor det er flere personer samlet, sånn som f.eks på butikkene i helg.

Nå kan det bli en endring som følge av smitteutbruddet i Trondheim.

«Kommunedirektøren vurderer å legge frem en sak til kommunestyret neste uke hvor det foreslås å innføre påbud om bruk av munnbind i Oppdal i vinterferieukene, uke 8 og 9», skriver ordfører Geir Arild Espnes.

Vaksineringen er nå godt i gang, og i dag er det satt 145 vaksiner. Dette er personer over 85 år og helsepersonell.