Krux må skaffe 11 ekstra p-plasser

Nyheter

Krux fikk midlertidig brukstillatelse og midlertidige p-plasser for sine ansatte på plass før innflyttingen, men slipper ikke unna kravet om å stille med 83 p-plasser for å få ferdigattest.

Mange av aktørene har nå flyttet inn i Krux. Mandag åpnet klatresenteret i Krux Oppdal innovasjonssenter og sist helg kunne sportsbutikken VPG ta imot sine første kunder i det nye signalbygget i Oppdal sentrum.

Parkeringsplassene knyttet til innovasjonssenteret har vært et tilbakevendende tema som har fulgt prosjektet helt frem til kommunen ga midlertidige godkjenning 15. januar.

Før åpningen er det ikke blitt opparbeidet nye parkeringsplasser, noe som kommunen krevde da rammetillatelsen ble gitt, men kommunen har godkjent søknaden om å bruke 61 plasser på den kommunale tomta i krysset Inge Krokanns veg/Russervegen frem til 1. mars. Disse plassene er til nå blitt benyttet av entreprenøren Consto som har satt opp Krux i byggeperioden.

Denne plassen er ikke godkjent som offentlig parkering, og kommunen setter derfor vilkår om at ansatte og langtidsparkerende benytter dette arealet den neste måneden.

Av den midlertidige brukstillatelsen går det frem at dato for søknad om ferdigattest er angitt til 1. august, og dette er satt som bindende vilkår for tillatelsen.

Feil tellemetode

Utenfor selve innovasjonssenteret er det 26 parkeringsplasser. Da kommunen ga Siva rammetillatelsen til bygget, var forutsetningen at det ikke kunne tas i bruk før det ble etablert totalt 83 parkeringsplasser, 57 av dem helt nye.

Som OPP skrev 10. desember i fjor søkte Siva om å få bygge 46 nye parkeringsplasser på en kommunal tomt nord for Elkjøp-bygget, men fikk til svar at det ville være 8-10 plasser for lite. I søknaden om midlertidig brukstillatelse vurderte Sivas arkitekter parkeringsdekningen på nytt, basert på reelle arealer som tas i bruk i Krux.

Der går det frem at rømningsveier og fellesareal er unntatt for parkeringskrav, og de mente derfor at de kunne kutte 14 p-plasser og at 69 plasser er det reelle kravet som måtte oppfylles.

Oppdal kommune er imidlertid ikke enig i at denne tellemetoden kan anvendes. Det går frem av byggetillatelsen Siva har fått til å anlegge p- plasser ved Elkjøp.

Der viser kommunen til forvaltningspraksis der bruttoarealene for hvert plan i bygget skal være tellende i parkeringsgrunnlaget. «Dette er forutsetningen som rammetillatelsen bygger på. En endring nå vil i praksis si at det er rammetillatelsen som må endres, og den er ikke omsøkt endret», skriver fungerende fagleder for byggesak, Vegard Kilde.

Han slår fast at dette anses som så inngripende for andre eiendommer at forutsigbarheten i planen forsvinner. Fra før disponerer Aunasenteret 109 p-plasser.

Må finne flere p-plasser

Kommunen åpner for å vurdere p-kravet å nytt, men da i reguleringsplan og ikke i en byggesak, og dermed holder kommunen fast på det opprinnelige kravet.

Det innebærer at det gjenstår for Siva å finne ytterligere 11 p-plasser. Hvor disse skal dekkes inn er foreløpig uklart. Oppdal kommune mener likevel at mangelen på parkeringsplasser ikke påvirker søknaden om å få bygge parkeringsplasser ved Elkjøp, men dette må avklares før ferdigattest kan gis.