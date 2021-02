Rykket ut til 186 komfyr-hendelser

Nyheter

I dag arrangeres en nasjonal komfyrvaktkampanje hvor brann- og redningsvesenet og det lokale el-tilsyn ønsker å få økt oppmerksomhet om de mange komfyrbrannene. I Trøndelag alene rykket brannvesenet ut til 186 komfyrrelaterte hendelser og branner i fjor.

– Komfyrer er en av årsakene til boligbranner og til at folk omkommer. Vi trenger en påminnelse om hva som kan bidra til å holde oss trygge, sier brannmester i Trøndelag brann- og redningstjeneste i Oppdal, Eva Spilleth, til Radio E6.

Også i Oppdal og Rennebu er det stadig utrykninger til hendelser knyttet til komfyren.

– Det er ikke lenge siden vi rykket ut i forbindelse med matlaging. Den \u0009gangen spredte det seg heldigvis ikke, og ofte klarer beboerne å håndtere en situasjon selv, sier Spilleth.

Hun viser til at det er lett å bli forstyrret i matlaging på kjøkkenet. Litt uoppmerksomhet kan raskt utvikle seg til en brann.

– Noen kan ringe på døren, eller da babyen begyner å skrike på soverommet. Litt uoppmerksomhet er alt som skal til. Det kan fort gå fra matos til farlige branngasser, og i verste fall kan det oppstå brann, sier Spilleth.

Krav etter 2010

Det er krav til komfyrvakt i alle nye boliger, mens man må installere selv i eldre boliger. Legges det opp ny kurs til komfyren må man også montere komfyrvakt, og de samme reglene gjelder for fritidsboliger. Komfyrvakter får du kjøpt hos elektronikkbutikker, kjøkkenbutikker og i nettbutikker.

– De fleste komfyrbranner skyldes uoppmerksomhet og ikke tekniske feil ved produktet. Ingen tar skade av å vente litt på at du skrur av ovnen, men mange kan ta skade dersom du glemmer det, sier Eva Spilleth.

Komfyrvakten består av en sensor og en strømbryter og er enkel å installere. Sensoren overvåker kokeplatene. Hvis sensoren oppdager fare for brann, utsløser den en alarm. Om ingen reagerer på denne, gir sensoren beskjed til en bryter om å kutte strømmen til komfyren.

– Hold oppsikt under matlaging og skru av eller demp varmen hvis du blir avbrutt. Det er også viktig å rengjøre ventilator jevnlig og passe på at det ikke ligger brennbare ting for nær koketoppen, sier Eva Spilleth.

Brannteppe

Som del av kampanjen vil det bli delt ut 250 komfyrvakter til noen som trenger det rundt om i landet. På grunn av koronasituasjoner drar ikke brannvesenet på hjemmebesøk og demonstrerer hvordan det fungerer i år.

– I år er kampanjen først og fremst på sosiale medier, sier Spilleth, som sammenligner det å ha komfyrvakt med å ha røykvarsler og slukkeapparat.

– Og på kjøkkenet er det også lurt å ha et lokk eller et brannteppe tilgjengelig i tilfellet det tar fyr under matlagingen. Det er enkelt og effektivt slukkeutstyr.