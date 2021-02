Voldsoffer arbeidsufør og med varig synstap

Nyheter

Det har gått to år voldshendelsen skjedde, først nå er det tatt ut til tiltale.

Det var natt til søndag 3. februar at volden fant sted i den tiltaltes egen bolig i Oppdal sentrum. Mannen skal ha sparket eller slått fornærmede i hodet flere ganger slik at mannen mistet bevisstheten.

Fornærmede ble påført brudd i nese og øyehule, permanent synstap og varig ødelagt pupillefunksjon på høyre øye, samt skade på fortenner i øvre kjeve.

Fornærmede har vært arbeidsufør siden han ble utsatt for volden for to år siden.

Nå foreligger tiltalebeslutningen mot oppdalsmannen som er tiltalt for å ha skadet en annens kropp og helse og fremkalt bevisstløshet.

Statsadvokatene i Trøndelag mener at kroppskaden er grov fordi det særlig legges vekt på at den har medført uhelbredelig og betydelig skade og sterk smerte for fornærmede.

Volden har ifølge tiltalen karakter av overfall, begått mot en forsvarsløs person og har karakter av mishandling.

Mannen er også tiltalt for å ha forlatt fornærmede til tross for at vedkommende var bevisstløs og hadde behov for helsehjelp.