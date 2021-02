Nyheter

Etter en lengre koronapause, er det endelig klart for kino i kultursalen i Rennebuhallen. Førstkommende mandag viser Bygdekinoen to filmer, "Operasjon Nordpolen - Svippen på eventyr" med 6-års grense, samt "Den største forbrytelsen", voksenfilmen der du må være dobbelt så gammel for å slippe inn.