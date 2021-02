Ordføreren hjalp til med vaksineringen

Nyheter

Testvaksineringen i Rennebuhallen er i gang, og både ansatte og frivillige hjalp til da første pulje i Rennebu ble onsdag vaksinert under den første gjennomføringen. Totalt er det nå satt 119 vaksinedoser i Rennebu.

Fremdriften på vaksineringen i Rennebu avgjøres av hvor mange vaksinedoser kommunen mottar.

Dette skriver Rennebu kommune på sin hjemmeside.

Kommunen informerer

Det er litt forsinkelser når det gjelder utsending av vaksiner, så per i dag har kommunen bare oversikt over leveransen for to uker frem i tid. Men alle planer for vaksineringen i Rennebu er klare både for selve gjennomføringen og når det gjelder prioriteringsrekkefølgen.

– Massevaksineringen vil kreve en del ressurser, derfor vil flere ansatte i kommunen prioriteres til nye oppgaver knyttet til vaksineringen. I tillegg har vi veldig god hjelp fra flere frivillige. Vi er veldig takknemmlig for alle som stiller opp og bidrar til gjennomføringen av massevaksinering, opplyses det fra kommunen.

Vaksinen er gratis og frivillig å ta. Alle som vaksineres må fylle ut egenerklæringsskjema.

Dose to med vaksinering

Samtidig som massevaksineringen starter, vil det også bli påfyll av andre vaksinedose for bosatte på sykehjemmet og i omsorgsboligene. Det skal gå 21 dager mellom første og andre vaksinedose. De fleste får beskyttelse 1-2 uker etter andre vaksinedose.

Vaksinen sikrer deg mot å bli smittet, men så langt vet en ikke om vaksinen hindrer at en kan spre smitte til andre. Derfor er det fortsatt viktig å følge smittevernrådene også etter vaksinasjonen.

Besøk på sykehjemmet



Fra og med sist helg ble det åpnet for noe besøk ved sykehjemmet. Det er fortsatt en del begrensninger, og det er viktig at du som pårørende setter deg godt inn i reglene for besøk.

Reglene finner du her: Rennebu kommune

Rennebu kommune kommer også med noen viktige tips til deg som skal vaksineres:

Bruk munnbind i vaksinasjonslokalet

Fyll ut egenerklæringsskjema når du kommer, eller gjør dette på forhånd. Skjema ligger på kommunens hjemmeside eller kan fås på kommunehuset eller legekontoret.

Ha overarmen klar - kle deg smart den dagen du skal vaksineres, feks med t-skjorte.

Status korona i Rennebu

Antall testet: 1896

Testet denne uka: 32

Positive: 20

Døde: 1

Frisk etter å ha hatt korona: 19

Antall vaksiner satt: 119