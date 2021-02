Vil vaksinere 500 i uka

Nyheter

Fagsjef folkehelse i Oppdal, Vigdis Thun Lauritzen, sier Oppdal får dobbelt så mange vaksiner som først antatt i uka 5 og 6. Det setter fortgang i vaksineringen.

– Vi har ringt 55 personer over 85 år og uka etter er det klart for 87 eldre. Da har vi vaksinert mange av de eldre, sier Lauritzen Thun.

Framover har Oppdal signalisert at man ønsker 500 vaksiner i uka.

– Vi starter med vaksineringen av de hjemmeboende over 85 år nå på torsdag i Oppdalshallen, og neste uke fortsetter vi i Oppdal kulturhus. Da ber vi alle pårørende være snille å sørge for at de eldre har på seg overdeler som er enkle å ta av, slik at det ikke tar for lang tid, forklarer hun.

Alle de eldre blir ringt opp i forkant og får time over telefonen.

Når vaksineringen av andre starter litt senere, vil det foregå på SMS.

– Med 500 vaksinerte i uka vil det ikke ta lang tid å vaksinere Oppdals befolkning på 7000?

– Nei, da vil det gå fort. OM vi får vaksinene raskt, sier hun, og legger til at systemet for å vaksinere befolkningen er på gang.

Alle skal ta vaksinen to ganger.