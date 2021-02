- Alt kan bli forandret med ny E6

Nyheter

Tidligere denne uka ble det kjent at Circle K Norge etablerer det som vil bli et av Norges største veiserviceanlegg ved storkrysset på Berkåk. Dette anlegget skal være oppe å gå samtidig med at ny E6 står ferdig.

Mange stiller seg spørsmålet om hva som vil skje med Esso og Shell, de to andre servicestasjonene i Berkåk sentrum, når gigantanlegget til Circle K ved nye E6 er på plass om noen år.

Det har alltid vært flere aktører innen drivstoffsegmentet som har konkurrert om kundene i sentrum, noe som har kommet forbrukeren til gode.

- Tar det til etterretning

Familien Nyberg, som driver Berkåk Veikro og Shell i sentrum, er blant kommunens største arbeidsgivere, og er skuffet over kommunen i denne saken.

- Vi var tidlig i kontakt med Rennebu kommune for å vise vår interesse, og om mulig få opsjon på ny næringstomt ved det nye krysset. Vi var også på et par møter, men har siden ikke hørt noe fra kommunen. Vi er skuffet over at kommunen ikke har videreformidlet vår interesse for næringstomt, og må bare ta dette til etterretning, sier stasjonssjef Inge Olav Nyberg på vegne av familiebedriften.

Nyberg Eiendomsselskap As, har i dag en stor næringseiendom i Berkåk sentrum.

- Denne ønsker vi fortsatt å utvikle, samtidig som vi vet at alt kan bli forandret når ny E6 åpner.

Familien Nyberg har drevet næring i sentrum i flere generasjoner, og er kjent for å stadig utvikle seg i takt med tiden.

- Vi har alltid hatt evnen til omstilling og nytenking. Vi vil også de neste fire årene til å komme frem med en god løsning, og vi er heller ikke fremmede for etablering utenom Berkåk, sier Nyberg.

- Men vi synes det er flott med næringsutvikling i kommunen, understrekes det.

- Grunneierne bestemmer

Det er Planråd AS som bistår grunneierne i området, og fagleder Bjørnar Semmingsen forteller at det i en tidlig fase var et tema om hvem som skulle stå for utviklingen.

Semmingsen sier at mange fortsatt tror at det er Rennebu kommune som selger og deler ut næringsareal ved den nye motorveien. Slik er det altså ikke.

- Planen ble etter det jeg husker vedtatt i 2019, men der det i starten var noen tanker om kommunen skulle stå for utviklingen av næringsområdet. Etter hvert ble klart at det er grunneierne, og ikke Rennebu kommune, som skulle stå for utviklingen, sier han.

Semmingsen forteller at de har hatt flere møter, blant annet med Rennebu Næringsforening.

- På dette møtet var det stor oppslutning, og her informerte jeg om at det er grunneierne som står for utviklingen. På møtet ble det oppfordret til at interesserte skulle komme med innspill. Jeg var også invitert til møtet i Formannskapet nå i november, der jeg informerte om saken, så det er informert lokalt om hvem som skal stå for utviklingen, sier han.

Kun ett serviceanlegg

Representanten for grunneierne forteller videre at flere aktører tok kontakt etter møtet med næringsforeninga.

- Vi har fortsatt dialog med disse og grunneierne har god kontakt med næringsforeningen. Vi ønsker ikke å tappe sentrum for næringsaktører, og disse står også fritt i å kontakte oss, understreker han.

Semmingsen sier også at Nyberg var til stede, både i møtet med næringsforeningen og møtet i formannskapet.

- Det er på ingen måte stengt for de som ønsker etablering i området, men per dato er det regulert for bare ett serviceanlegg. Hva det blir til slutt, er det for tidlig å si noe om, men alle kan ta kontakt med oss, så vil vi holde dem løpende orientert om utviklingen, sier han.

Toner ned kommunens rolle

Ordfører Ola Øie bekrefter det Semmingsen opplyser, og toner ned kommunens rolle i denne saken.

- Avtalen som Circle K nå har inngått, er gjort med de som skal utvikle næringsområdet, som er grunneierne. Det er de som eier dette området, og slik jeg har forstått det, har det gjennom hele prosessen vært mulig for potensielle etablerere å vise sin interesse for området, sier han.

Øie forteller at han har hatt møter med flere interessenter, men at kommunen aldri har inngått avtaler om hvem som får tilgang til arealene ved det kommende storkrysset på Berkåk.

- Rennebu kommune har aldri vært i posisjon der det er vi som bestemmer hvilken aktør som skal etablere seg i området. Dette er behandlet i kommunestyret, og det har vært mulig for alle å vise sin interesse. Det hadde stilt seg annerledes om kommunen hadde ekspropriert næringsområdet, men det er altså grunneierne som inngår disse avtalene, understreker han.