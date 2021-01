Her var det 10.000 besøk på trimpostene!

Nyheter

Drivdalen IL har lagt bak seg et jubileumsår der trimaktiviteten har vært overveldende. Trimtilbudet til idrettslaget er i vinden som aldri før, og flere og flere har oppdaget hva som finnes av muligheter både sommer og vinter.

Drivdalen IL har i mange år hatt som mål å legge til rette for hverdagstrimmen, få folket i bevegelse og ut i naturen, og å få barn til å bli glad i å gå på tur. Det skal være lettvint å ta en tur hver dag, og en trimpost i nærmiljøet er med og øker lysten til å komme seg ut. Både små og store drivdalinger, fastboende og hyttebeboere har i mange år benyttet seg av dette.

Når Drivdalen IL nå fylte 75 år i 2020, var det et ønske om å sette fokus på folkehelse og å legge ekstra til rette for dette.

Det ble arrangert en egen «Jubileumstrim» der kravet var å besøke en trimpost minimum 50 ganger (voksne)/ 25 ganger (barn), og 50 personer fullførte.

«Trim med DIL», som har vært et tilbud i mange år, der alle trimpostene skal besøkes 1 (sølv) eller 2 (gull) ganger i løpet av et år, ble fullført av 48 personer. Det vanket premier, gavekort og merker til alle som fullførte. Deltagelsen på våre jubileumsaktiviteter har variert i alder fra 6 – 80 år!

Flere og flere i bygda har oppdaget at det finnes fine turmuligheter i Drivdalen både sommer og vinter, og når det i tillegg ble et år med koronarestriksjoner, så ble naturen et kjærkomment fristed for mange. Besøket på idrettslaget sine 10 trimposter i jubileumsåret ble veldig bra! 10 000 registreringer i løpet av 2020 er mildt sagt imponerende!

Drivdalen IL retter en stor takk til Sparebank 1 som har sponset disse trimaktivitetene i jubileumsåret med alle gavekort og premier! Fullstendig trekningsliste ligger på drivdalen.no.

I tillegg har det i 2020 selvfølgelig vært «ordinære» aktiviteter som poengrenn, Allidrett for 1.- 4.klasse, Boltring for 5.-8. klasse, OASE – trim for eldre, Intersporttrim og Embretmarsj. I 2021 er tilbudet utvidet med Knøttegym for barn under skolealder.

Det vedlikeholdes og utbedres 46 km med turstier, og skiløyper kjøres opp vinters tid. Helsegevinsten i Drivdalen er stor!