Tell fuglene i helga!

Nyheter

I helga skal nordmenn nemlig telle fugler ved fuglebrettet og i hagen. Det er Norsk Ornitologisk Forening (NOF), som er ansvarlig for hagefugltellingen i Norge som arrangeres for fjortende gang.

I fjor kom det rapporter fra nesten 10 000 fôringsplasser om nesten en halv million fugler!

Det er stor interesse for å mate fugler i Norge. Årlig selges ca. 18 000 tonn med villfuglmat. Det er ca. 400 000 nordmenn som hjelper våre små fjærkledde venner med mat nå i vinterhalvåret.

Ornitolog og oppdaling Per Willy Bøe mener det er mye dårlig kvalitet på solsikkefrø og meiseboller, som kan føre til at fuglene er fraværende fra foringsplass.

– Meiseboller kan en lage selv. Det er lønnsomt å satse på mange typer fôr, som solsikkefrø, meiseboller, fett, nøtter, brød, frukt og bær, sier Bøe som understreker at den strenge januarkulda i Oppdal gjør at fuglene trenger mer mat.

– Er det veldig kaldt kreves det naturlig mer mat på grunn av høyere energibruk, sier Bøe.

Telleresultatene i helga gir verdifulle data om bestandsutviklingen for våre vanligste vinterfuglarter.

Færre kjøttmeis

Resultatene over de 13 årene tellingen har foregått viser at vår vanligste vinterfugl, kjøttmeis, har en klar tilbakegang. Også andre meisearter viser tilbakegang. En av årsakene til mange spurvefuglers tilbakegang kan være den store nedgangen i mengden av insekter. Fuglene er veldig avhengig av å ha nok larver og insekter for å mate sine unger for å unngå stor ungedødelighet.

Klimaet har gjennom en årrekke gått i retning av mildere og mer snøfattig vintre her til lands. Blant enkelte fuglearter ser man tydelige endringer i utbredelse, mens en del arter som normalt trekker ut av landet i økende grad velger overvintring.

Går man noen tiår tilbake så var stillits og kjernebiter fugler som hadde sin hoved utbredelse rundt Oslofjorden. De senere år har begge disse artene dukket opp på nye steder og brer seg ut over landet både i vestlig og nordlig retning. Spettmeis og pilfink er andre arter som har vist stor framgang.

Svarttrost, rødstrupe, gjerdesmett og munk er arter hvor størstedelen av bestanden trekker ut av landet på høsten, men stadig flere prøver nå å overvintre. Dette vil ha en fordel på våren for å okkupere de beste hekkeplassene før deres artsfrender dukker opp, men blir de overrasket av stort snøfall og kulde kan en overvintring få katastrofale følger.

Vinteren er tøff

Enkelte år når frøsettingen er dårlig i de store skogene i nordlige Russland, Finland og Sverige kan vi få masseinnvandring av fugler fra øst. Dette gjelder arter som gråsisik, grønnsisik, dompap, grønnfink, flaggspett med flere. Nå i vinter slår dette motsatt vei da mangel på gode frøforekomster her til lands gjør at disse artene opptrer i svært små antall.

Vinteren er selve flaskehalsen for alt liv i naturen. Mye snø og kuldeperioder kan medføre at mange dør. Selv om våre overvintrende fugler er skapt for å klare seg gjennom det harde vinterklimaet her nord, så sier det seg selv at en fòringsplass kan gjør livet enklere og i tillegg gi oss mennesker gode opplevelser og underholdning.

Hagefugltellingen foregår ved at man noterer antall fugler av hver art som blir sett på fuglebrettet og rundt fôringsplassen på én dag. Det skal noteres det høyeste antall man ser på en gang av hver fugleart. Ser man fugler som flyr over nærområdet, evt. andre observasjoner gjort under tellingen kan det også noteres.

Fugletellingen skal legges inn på Fuglevennens hjemmeside.