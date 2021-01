Grønt lys for 185 fritidsboliger i fjor

Nyheter

– Vi kan godt si at det har vært en boom i antall byggetillatelser for fritidsleiligheter i Oppdal i 2020, sier fungerende fagleder for byggesak i Oppdal kommune, Vegard Kilde, til OPP.

Totalt ble det gitt byggetillatelser til oppføring av 232 boenheter i Oppdal i fjor.

De fordeler seg slik:

185 boenheter for fritidsboliger

47 boenheter for helårsboliger

– Dette er høye tall, medgir Kilde.

Boenhetene innbefatter både leiligheter og enkeltstående bygg. Leilighetsbygget i Vangslia Panorama, som fikk grønt lys i fjor, har alene 60 boenheter.

32 prosent økning

– Men selv om vi ser bort fra fritidsleilighetene i Vangslia Panorama, står vi igjen med at det ble gitt byggetillatelser til rundt 125 fritidsleiligheter. Det er nært måltallet for hyttebygging i masterplanen, og sier litt om hvilket nivå vi ligger på, sier Kilde.

Til sammenligning ble det i 2019 gitt tillatelse til å oppføre 125 boenheter for fritidsboliger i Oppdal. Økningen i 2020 er på 32 prosent.

– Vi må tilbake til tidlig på 2000-tallet for å finne en tilsvarende høye tall, sier Kilde, som understreker at gitte byggetillatelser ikke er det samme som oppførte hytter.

– Disse tallene er ikke ferdigattester. Fra tid til annen ser vi at enkelte prosjekter ikke blir påbegynt til tross for at det er gitt byggetillatelse. Det kan også skje her, men en tillatelse gjelder i tre år.

2020 har vært preget av at folk bruker mer tid hjemme og på hytta. Flere har satt igang oppussings- og utbedringsprosjekter, og byggvareforretningene opplever betydelig omsetningsøkning. Som OPP tidligere har skrevet er interessen for å kjøpe brukte fritidsboliger stor. Men mange vil også bygge nytt.

En trend

– Har du gjort deg opp noen tanker om årsaken til at antall byggesaker øker?

– Vi registerer også det mediene rapporterer om dette, men vet ikke mer om årsaken til veksten. Trenden de siste årene er at leilighetene kommer tilbake i fritidsmarkedet. I tillegg til Vangslia Panorama er det blant annet gitt tillatelse til 12 nye leiligheter fordelt på tre bygg i Stølen.

På boligfronten har Marion Eiendom satt preg på sentrum med flere leilighetsbygg siden årtusenskiftet, og i 2020 ble det byggestart for fire boliger med i alt åtte leiligheter ved Røddesneshuset.

Men det bygges fortsatt tradisjonelle hytter. De siste årene har Saltdalshytta stått for de fleste prosjektene., blant annet i Klettstølen og Gjetberget ved porten til Gjevilvassdalen.

– Rett før jul kom Saltdalshytta med de syv første søknadene for hyttefeltet ved Stølen skisenter, der det er ventet et titalls rene hytter. I tillegg ble det i fjor gitt tillatelse til 20 hytter for Saltdalshytta i Langberga.

Jevn økning

Veksten i antall byggesaker har gått jevnt oppover de fire siste årene. I 2017 ble det gitt totalt 279 byggetillatelser til alle slags små og store, søknadspliktige tiltak mot 325 i fjor.

– Saksmengden er blitt betydelig større. November og desember er vanligvis rolige måneder, men i fjor fikk vi flere søknader. Alle tillatelser som er gitt utgjør et stort potensiale for Oppdal. Det er positivt at folk vil bygge og bo her, sier Kilde.