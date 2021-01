Dette blir Norges høyeste!

Nyheter

– Artig å være i gang, sier Tor Arne Løvoll, leder i Oppdal Klatre- og fjellsportklubb.

Han og de andre medlemmene i klubben har lenge gått og sett fram til at innovasjonssenteret i Oppdal sentrum skal bli ferdig, her er klatretårnet en av de største attraksjonene.

Bygget har fått navnet Krux, som innen klatresporten er begrepet man bruker på et særlig krevende parti av ei klatrerute.

Denne uka har Løvoll, med eksperthjelp fra rutesetter Martin Mobråten, hatt hendene fulle med å montere klatrerutene i senteret.

Det er klatreklubben selv med prosjektleder Rune Kvalsnes, som har stått for prosjekteringen av senteret. Tårnet huser tre «rom» med høyder på henholdsvis 11, 16 og 25 meter fra gulv og til himling. I tillegg er det to tilstøtende rom for buldring, på til sammen 250 kvadratmeter.

– Det er større enn det gamle buldrerommet, sier Løvoll og sikter til rommet klubben tidligere brukte i Oppdal Sten sitt bygg på Industriområdet.

I buldrerommet klatres det uten tau, og her satser en på hyttige utskiftinger av ruter.

– Det vil være nye utfordringer hver uke, mens det blir ny rute hver måned i tårnet.

4000 klatretak

Det er kjøpt inn 3500 nye klatretak til det nye senteret, i tillegg bruker en opp igjen en god del av takene fra det nå nedlagte buldrerommet.

– Det blir over 4000 tak, og mange kilo med bolter, sier Løvoll og legger til at det samlede klartrearealet inne i taurommene blir på cirka 800 kvadratmeter klatreflate.

Alt er fullfinansiert, ifølge Løvoll, som er svært glad for at klubben foruten tippemidler og momsrefusjon, har fått både kommunal støtte, samt solid drahjelp fra flere sponsorer.

– Det har vært velvilje hele veien.

Klubben kommer til å arrangere kurs, ifølge Løvoll. Nå teller alle klatreinteresserte ned til åpningsdagen mandag 8. februar.

Martin Mobråten, som ifølge Løvol er landets mest erfarne rutesetter, forteller at ryktet allerede er ute i klatremiljøet i Trondheim.

– Dette blir det største i Midt-Norge, flere fra Trondheim har sagt at de skal til Oppdal for å klatre.