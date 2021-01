Nå starter Terje ny pizzakjede her

Nyheter

Onsdag signerte de kontrakten, og nå renoverer Terje Kvernberg og sønnen Tron Inge Kvernberg første etasje i Nyvegen 1. Siden 1991 er det Oppdal-Rennebu brannkasse som har hatt tilhold i huset, men de flytter nå over i Krux Innovasjonssenter.

– Vi har fått avtaler med lokale håndverkere, og våre nye lokaler skal stå ferdig slik at vi kan åpne enten 20. april eller 27.april, sier Kvernberg. Pizzabakeren åpner nemlig alltid sine utsalgsteder på tirsdager.

Fakta Pizzabakeren

Hva: Pizzakjede som baserer seg på franchisetakere. Det betyr at andre får lisens til å drive virksomheten og forvalte merkevaren. Kjeden satser nesten utelukkende på take away og utkjøring. Størst i Norge og Norden. Hvor: Norge (200), Sverige (16), Kina (1), USA (1), Spania (1), Irland (2) og Nord-Irland (1). Omsetning 2019: 1,2 milliarder kroner. Resultat før skatt 2019: 83,2 millioner kroner. Antall ansatte: Rundt 3000 (deltidsarbeidere medregnet) Kilde: E24.no

– Dere vil ikke ha med påskeomsetningen?

– Nei, vi liker å starte i lavsesong, det er best å starte langsomt, og ta ting rolig. Det blir for lite tid til å ansette folk, og sørge for skikkelig opplæring på dem før påske, sier Kvernberg, som har skrevet tiårs-kontrakt med huseier Rune Leknes.

– Vi har ti pluss ti-års-perspektiv, legger han til.

Franchisedriveren forteller at de har hatt Oppdal i kikkerten en stund, og sett på flere mulige lokaler.

– Vi endte opp her fordi det er sentralt, og fordi vi opplever at det ligger midt i innfartsåra til Oppdal. Herfra er det kort vei til hyttefeltene og boligområdene, og det ligger på veien mot Sunndalsøra, sier han.

Pizzabakeren kommer med to biler til bygda, og satser på take-away og utkjøring.

Dermed kommer de i direkte konkurranse med Grillkroa, som ligger femti meter unna.

– Grillkroa blir jo konkurrent, men samtidig har de et bredere spekter av mat. Konkurranse gjør oss bedre, og vi ser det sånn at når mangfoldet blir større blir også handelen større. Aktivitet er positivt for hele gata, og bra for helheten, sier Kvernberg. Og legger til:

– Slagordet til Pizzabakeren er at «det smaker mer enn det koster».

–Har tatt av

Kvernberg driver også Pizzabakeren på Tiller, og drev Pizzabakeren på Melhus tidligere, fram til han solgte seg ut. På Tiller har de hatt omsetningsøkning det siste året, selv om bunnen i næringslivsmarkedet falt ut med koronaen.

– Vi leverte mye til bedrifter, skoler og barnehager og lignende, men alt sånt ble det jo slutt på i mars. Ingen samles jo lenger. Likevel har vi hatt omsetningsøkning, fordi hjemmemarkedet har økt.

– Take away har tatt helt av i år, sier han..

Nå skal han ansette avdelingsleder, og det kan gjerne være en kokk, men det er ikke avgjørende.

– Aller helst vil vi ansette noen lokale. Og vi gir solid opplæring, sier Kvernberg. Han anslår at det er behov for 10-15 medarbeidere på deltid. Både fredag og lørdag er det ofte seks personer på jobb.

Pizzabygda

Spisbar selger pizza, det samme gjør også Mølla, Grillkroa, The Hill 1125, Terrassen på Skifer, og den nye restauranten Benjamin i Skifer Park holder på å montere steinovn for pizza , Andre Etasjen har pizza, Cirkle K selger sin variant av Peppes pizza og nå kommer altså Pizzabakeren.

– Kan det bli for mye pizza?

– Vi er alle ganske forskjellige. Vi skal ha ren utkjøring og take- away, og så er vi litt forskjellige fra de andre. Blant annet står jeg opp tidlig hver dag og baker bunnene, slik at de er ferske hver dag.

– Hva tenker du om markedet?

– Det bor 7000 mennesker i Oppdal, i tillegg til at det er fire tusen hytter i nærheten her, sier han, og legger til at også gjennomreisende lett kan bestille pizza hos dem via en app.

–Lurt å være best

OPP har tatt en runde med noen av de andre pizzastedene for å høre hva de tenker om konkurransen.

Vegard Øverhaug på Spisbar legger ikke skjul på at han tror det kan bli i meste laget med pizza i bygda.

– Jeg er ikke bekymret for vår egen del, for vi har pizza som tilleggsnæring, ved siden av den ordinære restauranten. Og vi har steinovn, og bruker langtidshevet deig, så jeg mener vi har den beste pizzaen. Men for publikum sin del kunne det godt vært litt mer mangfold, tror han.

Samtidig selger han også burgere, og er ikke bekymret for når Burger King velger å etablere seg her senere.

OPP har forøvrig vært i kontakt med Burger King, som sier avgjørelsen på om de ønsker å starte i Oppdal, kommer snarlig, etter at de sent i fjor høst ble kjøpt opp.

– Jeg tenker at det er verst for Geir Hellsaa og Grillkroa, som får direkte konkurranse.

Øverhaug legger til at han mistenker at drivere som er vant til Trondheimsmarkedet ikke helt skjønner hvordan situasjonen er i Oppdal.

– Det er jo hektisk her til tider, men det er mange hverdager i mellom. Da er det ikke er så stor pågang, sier han.

– Det er pizza folk vil ha

Daglig leder Rune Nilsen solgte 7000 pizzaer på The Hill 1125 uten snø, og det blir ikke mindre i vintersesongen. Han ser at det er et stort tilbud av pizza i Oppdal nå, men mener det ikke påvirker restauranten på toppen.

– Det hadde vært fint å ha litt mer utvalg i sentrum, da, sier han.

Hilmar Nilsen stiller et retorisk spørsmål i samme forbindelse:

– Hvem styrer markedet, er det kunder eller er det leverandørene?

Samtidig forstår de at det er mer risikabelt å prøve noe annet, når det er pizza kundene etterspør.

– Men det er for galt at det er bare restauranten Perrongen i sentrum nå som ikke har pizza.

På Grillkroa ser Geir Hellsaa med litt bekymring på den økende konkurransen.

– All konkurranse er sunt. Men jeg føler kanskje at markedet begynner å bli litt mettet nå. Det finnes en grense for hvor mye pizza folk vil ha i seg, tror han.

– Jeg synes ærlig talt de kunne vært mer kreative, sier han om andre som etablerer seg her.

– Heldigvis kommer Sabrura, legger han til.

Samtidig så viser de nye tilskuddene på pizzafronten at etterspørselen øker.

– Vi har ikke hatt nedgang siden Terrassen på Skifer, The Hill 1125 eller Spisbar dukket opp med pizza på menyen, sier han, og legger til:

– Hverken i omsetning, eller i salg av pizza.

Han velger å mene at det er Grillkroa som har den beste pizzaen.

– Vi har noen fordeler som de andre ikke har, ved at vi også selger amerikansk pizza, den som har litt tjukkere bunn. Og så har vi både pizza og burger, og andre middagsretter; det drar vi fordeler av.

Grillkroa har også fått egen app som folk er flinke til å bruke når de bestiller pizza.

Samtidig har han også forståelse for at det er mye pizza i spisemarkedet i Oppdal.

– Det er jo pizza folk vil ha. Og da handler det om å være best. Ikke nødvendigvis billigst, men å ha det beste produktet.

Det er for øvrig ikke første gang det lages mat i Nyvegen 1, som kalles Welander-huset etter Welanders kjøttforretning som lå her fram til 1982.

Før det drev Lauritzen og sønner med kjøttutsalg her og senere delikatesseforretning på 80-tallet. Huset fra 1957 har også inneholdt lekebutikk og klesforretning.