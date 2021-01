Ber folk roe seg i løypestriden

Nyheter

– Kan dere være så snill å ta det rolig, la ting få falle litt ned på jorda. Da kan det være at man ser annerledes på løypesaken, sier Ingvill Dalseg (H) før dagens kommunestyrebehandling av den betente striden i Gjevilvassdalen. Dalseg sikter til alle som engasjerer seg i løypedebatten, der temperaturen til tider er het, særlig i sosiale medier. Fortvilelsen er stor blant hyttefolk og innbyggere over at det ikke legges skispor i den populære seterdalen i vinter.

–Jeg hører, ser og leser alle eposter. Men det er ikke slik at de som skriver mest blir hørt mest. Dette er en komplisert sak, der frontene er steile. Nå må vi finne en god løsning, sier Dalseg, som omtaler det vanskelige sakskomplekset som «ei slagmark».

Espnes ga opp

Kommunestyrets behandler saken i dag etter at Dalseg og formannskapet ba om det da ordfører Geir Arild Espnes (SP) orienterte formannskapet om sine dialogforsøk i forrige uke. En frustrert ordfører sa da at han har gitt opp å få skiløyper på frivillig grunnlag, noe kommunestyret forutsatte i fjor høst. Da avviste flertallet å anke lagrettens dom, som satte til side løypreguleringplanen på veiene, til Høyesterett.

– Ordføreren har bedt oss gi ham et mandat for hvordan det skal jobbes videre, og det arbeider vi med. Så tror jeg ikke frivillige aktører kommer på banen når sårene ser så åpne som nå. Løyper i vinter kan bli vanskelig.

– Vil dere pålegge Espnes å jobbe videre med frivillige løsninger, når han har gitt opp det?

– Vi vil ikke pålegge ham noe, men samarbeide med ham om hva som er en farbar vei gjennom et frivillig samarbeid. Vi har forstått det slik at dette ikke har gått på helsa løs, sier Dalseg, som ønsker å ha med kommunedirektøren i arbeidet.

I saksfremlegget, som er sendt ut uten innstilling, peker kommunedirektøren på at alle traseer, også veien, bør vurderes. Dersom frivillige forhandlinger ikke når frem, kan kommunestyret vurdere å starte reguleringsarbeidet på nytt.

Har ikke kastet kortene

SPs gruppeleder, Ola Husa Risan, bekrefter at partiet jobber med et forslag der de «vil konkretisere hva kommuneadministrasjonen og ordføreren skal bruke sin kapasitet på».

– Ordføreren må altså fortsette forhandlingene selv om han har kastet kortene?

– Han har ikke kastet kortene, men innser at det er en vanskelig prosess med mange hinder og mange meninger. Da er det krevende å sitte for seg selv, sier Husa Risan.

Mens Høyre og Sp vil fortsette forhandlinger om frivillig avståelse av grunn i tråd med fjorårets vedtak, og tilby kompensasjon for dette til grunneierne, mener Ap, Venstre, MdG, SV og KrF at kommunestyret må ta saken tilbake. Partiene foreslår at kommunedirektøren får i oppdrag å beskrive mulige skiløypetraseer og utfordringer med kommunal reguleringsprosess til den enkelte trasé.

– Skal vi få til skiløype må vi starte prosessen med å finne ut hvor den skal gå. Da må vi se på alle traseer, inklusive veitraseen. Først da har vi et grunnlag for hvilke muligheter vi har fremover, sier Tor Snøve (Ap), og legger til at man nå kan se bort fra frivillige løsninger i Gjevilvassdalen.

–Ordførerens intensjon om å få til en frivillig løsning har vært god, men han har gjennomført bare halve jobben. Han må snakke med alle parter, men det blir vanskelig når han har låst seg på at det ikke er mulig å få til løype på veien, sier Snøve.

Vil ikke nullstille

Både Sp og Høyre avviser forslaget fra de fem andre partiene.

– Vi er ikke så uenige som det kan fremstå, men vi vil fortsatt se på mulighetsrommet for å få til en frivillig løsning. Vi må ta realitetene i saken inn over oss, og ikke nullstille prosessen slik de foreslår, sier Ola Husa Risan.

Tor Snøve er orientert om at forslaget deres ikke vil få gjennomslag i dagens møte, og trolig blir nedstemt med knappest mulig margin:

– Vi kom med en utstrakt hånd til ordføreren og mener kommunestyret må få løypesaken tilbake, men vi er skuffet over å bli avvist.