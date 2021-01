Ber folk gå i karantene

Nyheter

Lørdag kveld meldte Rennebu kommune på sine hjemmesider at man nå ber folk som har vært i området med det nye, muterte viruset om å gå rett i karantene.

Dette kravet gjelder også fpr dem som har vært i nabokommunen, og kravet inntreffer etter 9.januar.

Folk må gå i karantene umiddelbart, skriver kommunen på sine hjemmesider. Og legger til:

Ta kontakt med koronatelefonen på mandag, tlf. 482 76 400, for å bli testet

Hold deg i karantene til testsvar foreligger

Kommunen skriver videre at den nye muterte varianten av koronaviruset som er oppdaget i Nordre Follo kommune ser ut til å spre seg raskere enn den varianten av viruset vi har hatt tidligere.

Testene som har avdekt virusmutasjonen ble tatt for 14 dager siden, det er derfor grunn til å tro at viruset har spredd seg utenfor Nordre Follo kommune. Så langt har det ført til at 10 nabokommuner til Nordre Follo kommune er nedstengt på nivå med det som ble gjort i mars 2020.

Kommunen skriver:

– Skal vi lykkes med å stoppe virusspredningen er det viktig at smitte oppdages tidlig. Derfor er det viktig å teste seg om en nylig har vært i området selv om man ikke har symptomer.