– Vi holder åpent i dag

Utendørsaktiviteter har vært et av temaene under innføringen av de nye corona-restriksjonene. Helsedirektoratet har i et eget skriv fra 23. januar kommet med sine råd for hva som bør gjelde i forbindelse med skianleggene.

Konklusjon er at anleggene kan holde åpne, men at det anbefales en rekke forholdsregler og restriksjoner.

Restauranter og kafeer i skianleggene bør imidlertid stenge dørene, og all servering av mat bør skje gjennom egne luker, slik at folk kan stå utendørs.

Daglig leder i restaurantene i Oppdal skiheiser, Rune Nilsen, har søndag formiddag hørt om skrivet, men ikke sett det, og heller ikke fått noen direkte beskjed om hva de skal forutsi seg i Oppdal.

- Jeg forventer jo at hvis det kommer befaling at om vi skal stenge dørene, så kommer det beskjed om det, sier Nilsen.

- Oppdal er ikke så stort, og jeg regner med at ordføreren hadde gitt oss beskjed i går hvis det var aktuelt.

Han holder restaurantene i anlegget åpner, med forhøyet fokus på smittevern, slik at det har vært den siste tiden.

- Vi begrenser innslipp, holder vakt ved døra, vasker bordene etter hvert besøk og har antibac tilgjengelig, blant annet, sier han.

- Har dere slike serveringsluker Helsedirektoratet anbefaler?

– Nei, det har vi ikke.

Helsedirektoratet skriver at de vurderer det slik at varmestuer, kafeer og lignende i tilknytning til skianlegg ikke kan være åpne for innendørsservering grunnet høyere smitterisiko innendørs, men at matservering gjennom luke eller lignende kan gjennomføres så lenge denne maten spises utendørs, og man påser at det er god avstand (minst 1 meter) til enhver tid mellom utendørsgjestene. Toaletter bør være åpne, men man trenger å følge eksisterende smitteverntiltak for å unngå kødannelser og sikre god avstand.

Imidlertid er det full forvirring om de nye reglene er nasjonale, eller bare gjelder i Østlandsområdet.

Hilmar Nilsen kontakter OPP ved 11.30-tiden, da har han fått bekreftet fra advokater i NHO reiseliv at kafeene og restaurantene i Oppdal kan være åpne, at de nye reglene ikke gjelder her.

Litt senere kommer kontrabeskjeden, og han ringer opp igjen:

– Nå har jeg fått beskjed om at reglene er landsdekkende. Men vi kommer til å holde åpent i dag, og stenger ned fra i morgen, sier han.