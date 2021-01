Vil ha ny barnehage

Nyheter

Planene ble avslørt i formannskapet tirsdag da Ola Husa Risan (Sp) stilte spørsmål om kommunen kjenner til planene for ny barnehage på Lønset. Den kommunale barnehagen ble nedlagt i april 2019 etter at kommunen tok over barnehagen 2017. Nedleggelsen skjedde samtidig med at skolen i kretsen ble nedlagt.

Ola Husa Risan (Sp) forklarte at etter det han kjente til, kommer planleggingen etter et initiativ fra kretsen selv fordi det har kommet mange barnefamilier til kretsen.

Og la til:

– Er det grunnlag for en barnehage på Lønset synes jeg vi som kommune skal bidra til å støtte initiativet.

Han spurte om planene var kjent for kommunedirektøren, og hva kommunedirektøren eventuelt har foretatt seg i saken. I tillegg måtte Husa Risan vite om det gikk an å legge en slik barnehage inn under Midtbygda oppvekstsenter, og slik bruke ressurser på tvers.

– Blir det mer udramatisk om det er en avdeling under Midtbygda, og større fleksibilitet om det er grunnlag for drift, og vil kommunedirektøren se på det, undret Husa Risan.

Kommunedirektøren forklarte at dette var planer som hadde vært ukjente for ham inntil han fikk spørsmålet til formannskapet for noen par dager siden.

– Vi drøftet det kort på stabsmøtet i går, forklarte han, og henviste til fagansvarlig oppvekst, Dordi Aalbu, for svar.

Dermed ble det klart at det ikke er kommet noen henvendelse til Oppdal kommune om barnehageoppstart.

Imidlertid har fagansvarlig blitt klar over planene ad omveier, og vet at ideen drøftes på Lønset.

– Jeg har tilbudt å gi veiledning om de vil gå videre med inititativet om oppstart, sa Aalbu.

Kommunen tok over barnehagen i 2017, og da oppvekstsenteret ble nedlagt i 2019. Da ble det skrevet avtale om at hvis det var grunnlag for å starte barnehage innen fem år, ville barnehagen ha rett til kommunalt tilskudd og rett til å bruke lokalene til barnehage.

Aalbu forklarte også følgende:

– I kommunal regi vil det få store negative konsekvenser for kommuneøkonomien om barnehagen starter opp. En barnehage på Lønset vil ha få unger, og føre til en større kostnad per unge i kommunal regi, og dermed øke tilskuddssatsen til private barnehager.

Ola Husa Risan avsluttet sitt innspill med å si at han håpet kommunen støttet opp om initiativet.

– Jeg forstår argumentet med den kommunale kostnaden. Men jeg synes det kunne være interessant å se om det fantes en driftsmodell der det kunne være et samarbeid med oppvekstsenteret på Midtbygda.

På Lønset er det leder i gruppa «Fritt liv på Lønset», Ivar Horvli, som har arbeidet med å samle inn interessen akkurat nå, etter at flere barnefamilier har tatt opp tråden.

– Det er snakk om 8 barnefamilier med unger i den alderen, sier han. Gruppa har sendt ut tre spørsmål til de aktuelle unge, som går på om de er interessert, når de er interessert, og hvor mange barn de mener det må være i en barnehage for at det skal være aktuelt.

– Vi jobber for å samle trådene, og er det nok interesse, vil det bli dannet en arbeidsgruppe blant foreldrene, sier han.