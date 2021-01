Sendte ildsignaler

Nyheter

Tirsdag var det bålaksjoner i Trøndelag, og i vår region skulle aksjonen egentlig være på Ulsberg, men etter samråd med politiet endte man opp på Berkåk.

I samråd med kommunedirektøren i Rennebu ble det så gjennomført en korona-tilpasset aksjon med oppmøte fra Oppdal, Lønset og Rennebu i Bondelaget og Sau og Geit.

Aksjonen kommer for å gi oppmerksomhet til utfordringene landbruket opplever rundt rovdyrforvaltningen, og da i særdeleshet forvaltningen av ulvestammen.

Stortinget har demokratisk vedtatt at den til enhver tid gjeldende rovdyrpolitikken skal forvaltes av rovdyrnemdene som forvalter hver sin sone, i alt 6 soner. Disse nemdene er demokratisk satt sammen av representanter fra alle partier fra fylkestingene, og vedtar hvert år hvor mange dyr som skal tas ut for å sørge for at kun de vedtatte 4-6 ynglingene vokser opp.

– Dette årlige vedtaket har klagerett og den benytter bl.a. WWF og Rovviltets røst seg flittig av, sier leder i Rennebu bondelag, Stian Tufte.

Han forklarer at klagen da går til Klima- og miljødepartementet ved ministeren Sveinung Rotevatn.

– Blir overkjørt

– Ettersom nemdene har gjennomført et omfattende faglig arbeid skulle man tro at det skulle mye til at klagen tas til følge, og det var å anse som et «nåløye». Men neida, slik er det slett ikke. Med et pennestrøk, hvert eneste år, blir klagen tatt til følge og vedtaket fra nemdene blir overkjørt av klima- og miljøministeren, og antall dyr som skal tas ut blir redusert.

Han forklarer at i år, fra vedtaket ble gjort i rovviltnemdene 4 og 5 fra oktober i fjor, ble uttaket av ulv mer enn halvert.

– Det er frustrerende og skremmende for norsk landbruk, spesielt for sauebøndene, å være vitne til denne uforsvarlige forvaltningen fra Regjeringen. Resultatet er at det ikke lenger finnes sau på beite i utmark i ulvesona eller i nærliggende områder.

Tufte legger til at det er kun sau på beite på inngjerdet innmark, og de som ikke har mulighet til å sette opp store mengder med solide gjerder for å holde ulven ute må se seg nødt til å legge ned drifta.





For Oppdal og Rennebu er det streifulv utenfor ulvesona som er en stor potensiell trussel mot den store sauenæringen som har titusenvis av sau på utmarksbeite i fjellet.

– Det har allerede vært observert streifulv i våre områder flere ganger, og nærmeste ulvesone ligger ca 20 mil fra Ulsberg rett sør for Koppang.

Det er rovviltnemdene som også vedtar kvoter for uttak av individer som streifer utenfor ulvesona.

– Men i praksis er det klima- og miljøministeren og rådgiverne som bestemmer også disse utttakene, mener Tufte.

Han forteller at ved mange streifdyr i samme år kan kvota bli oppfylt uten at alle skadedyrene er tatt ut, og da må nemdene møtes igjen for å vedta nye kvoter med mulighet for nye klager og nye runder med departementet.

– Slike administrative runder kan ta lang tid og i mellomtiden kan de aktuelle ulvene forsyne seg av sau på beite.

Ikke urealistisk

Noe slikt er et skrekkscenario for landbruket i Oppdal og Rennebu, men det er ikke et urealistisk framtids-scenario slik virkelighetsoppfatningen rundt ulv har blitt i mange grupper i samfunnet, og slik holdningen er til forvaltning i departementet.

– Det har vist seg tidligere at bare én spesielt glupsk ulv kan ta livet av så mange som 100 sauer før den har blitt tatt ut. Hvis ulv på noe vis får fotfeste i vår region vil konsekvensen bli at alle våre sauebønder må gjerde inn sauene på innmark, og det er ikke gjennomførbart med tanke på antall sau som i dag beiter og tar vare på kulturlandskapet. Det finnes selvfølgelig andre rovdyr enn ulv, men ulv og bjørn skiller seg ut ved at de kan streife over enorme områder sammenlignet med foreksempel jerv, og det blir derfor veldig uforutsigbart hvor de slår til neste gang.





Det kreves at Norge skal opprettholde en bærekraftig stamme og man er enige om at 4-6 årlige ynglinger er tilstrekkelig, i tillegg til uttak både utenfor og innenfor ulvesonene.





Tufte slår tilbake mot argumentet med at ulven er viktig for å ta vare på det biologiske mangfoldet i naturen.

– Ulven tar stort sett ut bare elg, og det klarer vi fint å få til med jakt. Ulven tar ut de svake og svakeste byttedyrene, men hvis en sau med korte bein dukker opp står nok den øverst på menyen. Det blir også hevdet at norsk rovdyrpolitikk strider med naturmangfoldsloven som skal forvalte vårt nasjonale ansvar i Bernkonvensjonen, men det står ingenting der om frislipp av ulv i Norge.