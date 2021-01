Derfor har Øie hoppet av Facebook

Nyheter

Ola Øie har flere tusen venner på Facebook og flere har sannsynligvis registrert at det en god stund har vært stille på den sosiale plattformen fra Øie.

Kontoen er verken slettet eller deaktivert, det er ganske enkelt slik at han bare har sluttet å bruke kontoen sin aktivt.

Det er verdt å legge til at Øie fremdeles kommuniserer både via chat og private meldinger.

Det er siden juli i fjor at Rennebus ordfører har vært nesten helt fraværende på Facebook. Dette er et bevisst valg, sier Øie som presiserer at det ikke er snakk om noen boikott av sosiale medier fra hans side.

– Jeg bestemte meg rett og slett for å ta en pause fra Facebook, for jeg føler at den er blitt en tidstyv for meg. Jeg føler, sikkert i likhet med mange andre, på denne plikten at en alltid må sjekke telefonen, at en alltid må være tilgjengelig, at en alltid må trykke liker, og at en alltid må passe på å gratulere folk med dagen, sier han med trykk på ordet må.

Daglig jag

Samtidig stiller Øie seg selv spørsmålet om det går an for en ordfører å stå utenfor dette sosiale fellesskapet. Han har kommet frem til at det går helt fint.

– Jeg får den informasjonen jeg trenger via kommunens Facebook-side og fra lokale medier. Sosiale medier styrer mye av hverdagen, og jeg har funnet ut at det ikke er Mark Zuckerberg (grunnlegger og eier av Facebook. journ. anm.) som skal styre denne. Det er interessant å se den voldsomme kraften sosiale medier har, det er bare å kaste blikket til USA, sier han.

Det er det daglige jaget og tidsbruken ordføreren forsøker å unngå. Han sier det har gått så utrolig fort, og at det er lett å bli hektet.

– Kanskje det er bedre å stikke fingeren i jorda, og kjenne litt på dette for noen og hver, undrer han.

Ingen boikott

Øie er ikke ute etter å boikotte Facebook og andre sosiale medier.

– En klarer å nå ut med god informasjon hvis en bare bruker disse plattformene rett. Dette er altså ingen boikott, men heller det å være kritisk til hvordan disse kanalene brukes, sier han.

Etter mer enn et halvår borte fra Facebook, erfarer ordføreren at han likevel er tilstrekkelig «synlig».

– Det er svært sjelden jeg takker nei til forespørsler, men føler ikke noe behov for å meddele til alle hva jeg holder på med til enhver tid. Alt må ikke bekreftes på Facebook, og jeg har ikke lagt ut noe privat siden juli. Det lever jeg godt med, sier han.

Tidstyv

De fleste av oss erfarer, i likhet med Rennebus øverst folkevalgte, at sosiale medier tar veldig mye av tiden vår. Tid som mye heller kan brukes til andre ting, for eksempel å prate sammen.

– Da TV kom var det den verste tidstyven, og da jeg vokste opp, var det mye snakk om motepress. Nå er det sosiale medier som stjeler tiden vår, for vi har jo faktisk TV'n i lomma hele tiden. Det har ikke jeg noe lyst til, så jeg ønsker at vi evner å løfte blikket. Se heller rundt deg, oppfordrer Ola Øie.