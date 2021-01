– Mistet motivasjonen

Nyheter

Ordfører Geir Arild Espnes orienterte tirsdag formannskapet om situasjonen i Gjevilvassdalen, og forklarte at han har sin fulle hyre med å svare på eposter.

– Skal virkelig ordføreren sitte og svare på slike eposter døgnet rundt, sukket Espnes.

OPP har tidligere skrevet at hytteeiere i Gjevilvassdalen bombarderer ordføreren med eposter der de spør om hvordan det går med skiløypa i Gjevilvassdalen..

- Jeg er fulltidsansatt med å svare på eposter, sa Espnes til sine kolleger.

I tillegg til alle spørsmålene fortalte ordføreren at han også har mottatt sjikaneeposter og også den omtalte anonyme innsynsbegjæringen. En anonym henvendelse om innsyn i ordførerens SMS-er, førte til at ordføreren utleverte 14 eposter - nærmest mot sin vilje.

– Det siste var mest vanskelig og mest truende, forklarte han.

- Umulig med løype på veien

Epsnes har trodd at det måtte gå an å få til skiløype i Gjevilvassdalen uten tvang.

Han har også gjennomført to møter med hytteforeninger i denne saken siden januar.

Oppdal hytteforum mener fortsatt at løype på veien helt fram er førsteprioritet, men har sagt at hvis dette var umulig, så måtte en undersøke andre alternativer.

Gjevilvassdalen hytteforening har holdt fast på at de så på løype på vei som eneste fullgode alternativ.

Møtet konkluderte med at ordfører slo fast at løyper på Gjevilvassveien er en umulighet på bakgrunn av lagmannsrettens kjennelse som stemplet reguleringsplanen som ugyldig. Kommunestyret valgte ikke å anke på bakgrunn av stor usikkerhet med hensyn til resultat, virkning og ikke minst uoversiktlige kostnader.

Kart over nedre trase

Ordfører, partikollega Odd Arne Hoel, som er leder i utvalg for bygg og arealplansaker, samt kommunedirektøren gjennomførte i uke 2 møte med en annen interessegruppe, nemlig «Gjevilvassdalen skiløypeforening» på initiativ fra foreningen.

Der ble det presentert et kart med opptegning av forslag til en nedre trase for løype. Der var det også klarlagt hvilke områder der det er klart for å legge spor – og hvor grunneiere ikke vil at det skal legges løype.

– Det ble også forklart hva som måtte til av grunnarbeid for at spor kunne legges, forklarte ordføreren.

Espnes orienterte også formannskapet om den anonyme innsynsbegjæringen der det ble krevd innsyn til ordførerens SMS-er, Messengermeldinger og telefonlogg knyttet til saken.

– Først trodde jeg det var en vits. Jeg trodde rett og slett ikke det var mulig å holde seg sjøl i skjul, men kreve åpenhet fra andre. Det føltes som en lumskhet jeg ikke kunne få tak på; som et udyr i mørket som jeg skulle sende andres beskjeder til meg til.

– For krevende

Ordføreren hadde planlagt å jobbe videre med skiløypene i Gjevilvassdalen og planla samtaler med ulike grupperinger, som Trondhjems turistforening, stamløypekomiteen i Oppdal og Oppdal idrettslag. Deretter ville konklusjoner bli trukket om forskjellige framgangsmåter.

Nå er han imidlertid kommet på andre tanker.

– Det faktum at saken har gått en lang veg, både privatrettslig, politisk og i rettsvesenet tilsier at dette vil være krevende for alle parter.

– Det legges derfor til grunn at løype på vegen ikke er mulig for den strekning som de opprinnelige «brøyterne» har behov for til vinterveg. Dette gjelder strekningen Grøtsetra til Gjevilvasshytta.

Jakte muligheter

Nå vil ordføreren be administrasjonen sender en forespørsel til de berørte parter for en «nedre trasé» fra Osen til Gjevilvasshytta, og traseen utenom vegen fra Grøtsetra til Resskrysset. Deretter vil det bli gjennomført møter med grunneiere med utgangspunkt i Gjevilvassvegen SA.

Han poengterte at det i første omgang handlet om å finne en løsning for inneværende sesong og hadde selv tenkt å sette 15. mars sm frist. Dersom det da ikke er nødvendige avtaler på plass, vil konklusjonen være at skiløyper i Gjevilvassdalen ikke er mulig nå.

Endret mening

Nå har ordføreren endret mening.

– Det er ikke vilje eller ønske blant grunneierne om å få til skiløype i Gjevilvassdalen, og her differensierer jeg ikke mellom løype på eller utenom veien.

Han la til:

– Uansett hva vi tenker og gjør er grunneiernes vilje for å få dette til helt avgjørende.

Nå ønsker han ikke å gå videre med saken uten å ha støtte fra de andre politikerne, og spurte formannskapet om ordføreren skal forsøke å avklare mulighetene videre.

– Eller skal jeg slå meg til ro med at nå må grunneierne på banen for å gi rom til skiløype, ellers blir det ikke løype.

Han la til:

– Jeg har egentlig, gjennom måten jeg og et lovlig fattet vedtak er blitt behandlet på, mistet noe av motivasjonen med å arbeide for å få det til. Dette gjelder jo privatrettslige forhold, dette får de selv ordne opp i.

Likevel presiserer Espnes at han kan tenke seg å sende ut en forespørsel til alle langs veien og grunneiersamtykke for å høre etter.

Høyres Ingvill Dalseg påpekte at Espnes la fram en orientering.

– Skal vi få noe ut av dette må vi ha en sak og et vedtak. Det er problematisk at dette ikke er en debatt, sa hun.

Elisabeth Hals (V) var enig. Hun ønsket også referat fra møtene ordføreren hadde hatt med interessegruppene.

– Orientering er avlevert, sa Espnes. Og la til:

– Nå får jeg spekulere på en sak til kommunestyret.