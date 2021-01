Fikk varmende gave

Nyheter

Ordføreren hadde avtalt et møte med rektor på Rennebu barne og ungdomsskole, men hun kom ikke alene. Med seg hadde hun kommunalsjef oppvekst i Rennebu, Nina Rise Oddan, og ordfører i Rennebu, Ola Øie.

De tre hadde en helt spesiell gaveoverrekkelse på gang.

- Jeg blir helt svett, sa Espnes, og snart skulle han bli enda varmere.

Ola Øie tok ordet:

– Jeg har sett at det har vært en smule misunnelse ute og går, sa han. og la til:

– Jeg var selv misunnelig en gang.

Han utdypet ikke, men historien tatt i betraktning kan det være at han viste til en spesiell hendelse.

Kommunalsjefen kuppet onsdagens møte i kriseledelsen Kommuneoverlegen ble overrasket av spesialdesignet gave og er nå eier av det som sannsynligvis er landets første koronagenser.

Oddan strikket koronagenser til kommuneoverlege Arne Opdahl da den første koronastormen blåste, og den syntes Øie var så fin at også han ønsket seg en slik genser. Og fikk med kommunevåpenet på.

Og den har Espnes gitt uttrykk for at han syntes var fin.

Uansett, som tegn på godt naboskap, som Øie setter stor pris på, og som en hilsen fordi det blåser på Oppdal, mente Øie det var greit å få en oppmuntring.

Artikkelen fortsetter under bildet:

– Vi har fantastiske håndverkere i Rennebu og Midtre Gauldal, som har laget et skikkelig kvalitetsprodukt. Og den har til og med vært på Dagsrevyen, sa Øie.

Han la ertende til:

– Nina har tatt ansvar for at du ikke skal fryse når du går på ski i Gjevilvassdalen.

Oddan påpekte da Espnes fikk genseren overrakt at den har ligget i karantene i tre uker først.

– Jeg er overveldet,og jeg får bekreftet det jeg visste, jeg har gode naboer, sier Espnes glad.

Før han tar på seg genseren uttrykker han en viss engstelse for at det er Ola Øie som har vært modell, de to har en smule ulik kroppsbygning.

Oddan er også litt bekymret:

– Jeg har bare møtt Espnes én gang, men da kikket jeg godt på ham, sier hun, og det viser seg at det var nok.

– Genseren sitter som spyttet på, kommenterer ordføreren. Han er godt fornøyd med fargene, også.

– Det er bra den ikke er helt lik Ola sin, det er ikke sikkert folk ville satt veldig pris på, sier han, og viser til kollegaens Rennebu-genser.

Gerd Staverløkk har strikket luer til genserne, og begrunner dette med at det hender det blir hett rundt ørene på ordførerne.

– Dere har begge mye med forskjellige veier å gjøre, og skal dere klare å løse oppdrag må dere være på veien, og der kan det også bli «snækje», sa hun.

Begge ordførerne er glade for oppmerksomheten.

– Detter er jo også såpass unikt, og det blir ikke noen masseproduksjon, sier Øie.

– Og de kan kun bæres av tillitspersoner, legger Espnes til.

Nå gjenstår det bare å havne på Dagsrevyen, i hver sine respektive Oppdals- og Rennebu-ullgensere. Med luer.