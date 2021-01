Dømt for eggkasting

Nyheter

Det går frem av en dom i Sør-Trøndelag tingrett der den unge mannen 7. januar sto tiltalt for «ved vold å ha påvirket en offentlig tjenesteperson å foreta eller unnlate å foreta en tjenestehandling»

Det var mandag 29. juni i Trondheim sentrum at mannen var en av flere hundre ungdommer som protesterte mot den anti-islamistiske gruppa Sian sin demonstrasjon på Torvet i Trondheim.

Flere av demonstrantene kastet egg og andre gjenstander mot Sian-sympatisørene.

En av dem som kastet egg var den oppdalsbosatte mannen, som var i byen sammen med kamerater. Politiet mener han ikke hadde noen sentral rolle i aksjonen, og retten fastslår at hans hensikt var å markere avsky mot budskapet til Sian ved å kaste egg mot innlederen.

Dette mener retten utgjør en «ikke akseptabel eskalering av motmarkering», men siktelsen mot mannen gjelder en sidevirkning av dette, nemlig at politiet ble stående midt i kastebanen til siktede.

Dermed ble politiet truffet av mannens egg - og mannen avga en uforbeholden tilståelse i retten der påtalemyndigheten la fram en påstand om fengsel i 24 dager.

Retten har under tvil kommet til at mannen skal idømmes 30 timers samfunnsstraff. Dels fordi at han hadde en tilbaketrukket rolle i opptakten til demonstrasjonen og avga en uforbeholden tilståelse. Uten den hadde han fått fengselstraff, fastslår retten.