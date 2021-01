Forsiktig åpning for kirka

Nyheter

– Det er postitivt at barn og ungdom kan møtes i vår regi igjen etter at alle samlinger ble utsatt på nyåret, sier sokneprest Arne Aspeland til OPP.

Det er nå lov med inntil ti personer på innendørs gudstjenester og arrangementer og 200 utendørs. Den norske kirke gjenopptar enkelte samlinger igjen, men kan fortsatt ikke ha ordinære gudstjenester, opplyser Aspeland.

– Vi har hatt noen dåpsgudstjenester for de aller nærmeste i familien, og vigsler med bare brudepar og forlovere til stede, men vi kan fortsatt ikke arrangerer normale gudstjenester, og å samles utendørs som normalordning er nok ikke det store i Oppdal i januar og februar, fortsetter han.

Kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen håper nye regler kan føre til at kirker lokalt kan arrangere gudstjenester og andre samlinger innenfor de nye rammene. Det er også mulig med åpne kirker og å fortsette kirkens oppsøkende arbeid.

– Vi startet året med en anbefaling om å avlyse alt, det gjelder ikke lenger. Nå kan kirkens barne- og ungdomsarbeid gå som normalt, og det er vi veldig glade for, sier Vad Nilsen i en pressemelding.

– For oss i Oppdal betyr det at Krik-laget kan gjenoppta arbeidet. Også konfirmantundervisningen kommer i gang igjen, og vi vurderer oppstart for søndagsskolen neste helg, sier Arne Aspeland.

I disse gruppene er det tillatt med flere enn ti deltagere, men de samme føringene gjelder i forhold til å holde avstand.

For begravelser gjelder fortsatt et maksantall på 50 personer innendørs. Begravelser er også unntatt fra den nye anbefalingen fra regjeringen om at arrangementer begrenses til deltakere fra én kommune.

Smittevernbegrensningene fører til at den årlige bønneuka som menighetene arrangerer blir annerledes.

– Det blir ingen samlinger i år, men vi oppfordrer til bønn selv om vi ikke kan samles. Å be for bygda og for situasjonen er viktigere enn noen gang, sier Aspeland.

Han opplyser at det blir spilt inn en fellesgudstjeneste som gjøres tilgjengelig på Facebook søndag formiddag.

– Vi i kirka vurderer også om vi skal gjenoppta ordningen med å strømme våre gudstjenester, men på nyåret har vi ikke hatt ressurser til det, sier Arne Aspeland.

Kirkerådets leder ser også fram til en avklaring på reglene om fastmonterte seter, som Helsedirektoratet har fått beskjed om å se nærmere på.

– Vi mener at å kreve at deltakere anvises til en fast plass er et bedre alternativ, som ikke forskjellsbehandler trossamfunn og kulturlivet i den grad som de gjeldende reglene gjør, sier hun.

