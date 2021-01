Brenner bål mot ulv

Nyheter

Nå blir det bålaksjon rundt om i landet og Naturbruksalliansen oppfordrer folk til å vise sin støtte til de regionale rovviltnemndenes vedtak om lisensjakt på ulv i ulvesona.

På grunn av covid-19 er det ikke aktuelt å samle større folkemengder. Isteden oppfordres alle som vil være med i markeringen til å tenne sitt eget bål og til å dele sine bålbilder på sosiale medier.

Naturbruksalliansen er et samarbeid som er opprettet for å samle ulike nærings-, friluftsliv- og distriktsinteresser til felles/koordinert arbeid for å forbedre forvaltningen av ulvebestanden i Norge slik at den er i tråd med Stortingets vedtak og intensjoner.

Bondelaget skriver i en pressemelding at årsaken til aksjonen er regjeringas beslutning om å overprøve rovviltnemndenes beslutning om å ta ut fem ulveflokker inne i ulvesona.

– Regjeringa tillater kun å ta ut to flokker, Kynnaflokken i Hedmark og Aurskogflokken i Akershus, og mener det ikke er grunnlag for å ta ut de tre andre flokkene. Dette reagerer vi på. Når nemndene overkjøres, forsvinner også perspektivet til de som lever med ulv og rovdyr tett innpå seg. Det handler om mange lokalsamfunn rundt om i landet.

Ulven vandrer til Trøndelag

Da regjerings beslutning kom, understreket Lars Petter Bartnes, leder i Norges bondelag at ulvebestanden er større enn de 4-6 ynglingene Stortinget har bestemt.

«– I sin vurdering om uttak av ulv utenfor sonen, sa Miljødirektoratet at det var mulig å nå det nedre målet selv med uttaket av fem ulveflokker. Da burde regjeringa fulgt opp rovviltnemndene sitt vedtak nå»

Trøndelag har ingen registrerte ynglinger av ulv, og er ikke en del av forvaltningsområdet. Imidlertid er det årlig besøk av streifulv, og enkelte år gjør enkeltindivider stort innhogg i reinflokker og i sauebesetninger.

Et økende antall revirer, og antall individer i hvert revir, betyr at flere dyr forlater reviret og legger ut på streif til nye områder. Dette sammen med økende bestand av ulv i Jämtland, skaper stor bekymring innen beitenæringa i Trøndelag. – Vi vet erfaringsmessig at enkelte av disse dyrene havner i vårt område, skriver bondelaget.

Naturbruksalliansen vil minne om at ulvebestanden har ligget høyt over Stortingets vedtatte bestandsmål på 4-6 ynglinger per år de siste fem årene, og den har hatt en tilvekst på 48 prosent i perioden. Dette medfører tunge belastninger for beitebrukere, jegere, friluftsfolk og innbyggerne generelt i ulvesonen.

Organisasjonene bak Naturbruksalliansen er organisasjonene Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norskog, Norges Skogeierforbund, Glommen-Mjøsen Skog, Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt NJFF i Oppland og Akershus.

Bondelaget skriver:

«En mer komplett utvandring av ulv fra forvaltningsområde til våre områder vil kunne være slutten for beitenæringa i deler av vårt fylke. Vi sliter med å forvalte bjørnestammen på en måte som ivaretar Stortingets vedtak om at rovdyr innenfor beiteprioritert område skal tas ut. Vi har en jervebestand som ligger skyhøyt over bestandsmålet i vår region, og en situasjon hvor Klima- og Miljødepartementet overkjører rovviltnemnda sin lisenskvoter for felling av gaupe.

Vårt budskap er at Regjeringen må følge Stortingets vedtatte bestandsmål for de store rovdyra, og at Klima- og Miljødepartementet må forholde seg til de lokale Rovviltnemnders vedtak om fellingskvoter.»

