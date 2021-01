Åpner for mer besøk hos eldre

Nyheter

I Oppdal ble seks personer registrert smittet forrige uke, etter at det lørdag ble registrert to nye som har testet positivt på covid 19. Begge de to siste smittede er uten symptomer. Fire av de smittede er arbeidsinnvandrere, mens to er fastboende i Oppdal.

Totalt er dermed 38 personer registrert smittet i Oppdal siden utbruddet i mars. 16 personer satt mandag i karantene etter dette siste smitteutbruddet.

– Ingen av de seks har alvorlige symptomer, forteller ordfører Geir Arild Espnes til Radio E6. Han mener kommunen har kontroll over situasjonen, etter at det en stund var uklart om Aune barneskole og Gnist barnehage ble berørt. Barn i skole og barnehagealder hadde vært i kontakt med én av de smittede, men alle testet negativt søndag. Derimot er ansatte ved Oppdal Sten berørt som følge av at én av de ansatte er en av de seks smittede.

Det er mandag testet 67 personer, og det er ikke kommet flere positive tester så langt. Prøvesvarene fra mandag ventes tirsdag.

Det er i dag lagt frem nye tiltak og anbefalinger fra regjeringen. Flere tiltak videreføres, men det lempes også på noen tiltak. Ungdomsskoler og videregående skoler nedjusteres fra rødt til gult nivå.

– Det er også åpnet for mer sosial kontakt, noe som medfører at det nå er mulighet for at flere enn 1 til 2 faste personer kan besøke beboere på Sykehjemmet, Sanatelltunet, BOAS og omsorgsboligene. Det oppfordres imidlertid til at man også her begrenser antall nærkontakter over tid, skriver Espnes i en epost til OPP mandag ettermiddag.

I Rennebu er det ingen nye smittetilfeller etter jul. Siden mars 2020 er det registrert 20 positive koronasmittede i Rennebu. 19 er friskmeldte, og en person er død.

Kommuneoverlege Tove Hem sier til OPP at det ikke er noen lokale forholdsregler slik situasjonen er nå.