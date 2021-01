Barna ikke smittet av korona

Nyheter

Barna ved Gnist barnehager Brennan og Aune barneskole som ble testet i går har testet negativt for covid-19. De tre sitter fortsatt i 10 dagers karantene.

En av foreldrene til de tre barna fikk påvist koronasmitte lørdag. Også en annen person testet postitivt.

Resultatet av testen som ble gjort av barna lørdag, innebæret at det ikke er behov for tiltak for øvrige barn og ansatte ved barnehagen og skolen, skriver ordfører Geir Arild Espnes i en pressemelding søndag.

To av barna går på Aune barneskole og ett barn går i Gnist barnehage. Det ble lørdag kveld gjennomført hurtigtest av ektefelle og ett barn. Testene var negative. Det ble også tatt ordinær test av ektefelle og alle tre barna lørdag kveld, og det er disse testene det nå har. kommet svar på.

Testresultatene ville avgjøre om det var grunn til å iverksette tiltak på skole og barnehage. Foreldre er blitt varslet om dette direkte fra skolen og barnehagen.

Alle ansatte ved Oppdal Sten er kontaktet av koronagruppa og en ansatt til er satt i karantene. I alt er nå 6 ansatte ved Oppdal Sten i karantene.