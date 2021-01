Nyheter

– Ishoel-show i Iowa, oppsummerer snocross.com etter fredagens løp.

Elias Ishoel fra Oppdal har vunnet den amerikanske snocrosserien to år på rad og viste også hvem som er best under sesongåpningen sist helg.

I helga står Iowa for tur og det ble en røff start for Ishoel i de innledende rundene fredag. Han kjørte inn som sistemann i den første kvartfinalen.

Dermed ble han flyttet bakerst i startrekka i finalen, noe som gjorde det vanskelig å komme raskt i front.

Der tok svenske Oskar Norum teten og holdt på ledelsen i syv og et halvt minutt, i følge snocross.com.

Men bak teten kom en intens Ishoel som «hamret seg gjennom feltet», slik amerikanerne er blitt vant til å se ham. Da det gjenstod tre og et halvt minutt klarte unggutten å kjempe seg helt frem i teten og passerte målstreken først og sikret seieren.

– Jeg gjorde feil i begge heatene, så jeg måtte jobbe meg oppover fra bakre rekke, sier Ishoel i en kommentar til snocross.com.

– Men jeg hadde ingenting å tape. Det var gøy å finne et par gode linjevalg i banen og kjøre på!

Mesterskapet fortsetter lørdag i byen Dubuque.