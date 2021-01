Familie på fire reddet seg ut

Nyheter

– De har kommet seg ut av hytta. Det er snakk om en familie på fire, sier operasjonsleder Trond Hangaas ved Trøndelag politidistrikt til OPP klokka 17.45.

Brannmester Fred Mælen ved vaktsentralen til Trøndelag brann- og redningstjeneste bekrefter overfor OPP at det var to voksne og to barn som oppholdt seg i fritidsboligen.

– De varslet fra om brannen selv, sier Mælen.

Politiet melder på Twitter klokka 17.31 at de fire har evakuert seg til en nabohytte.

Politiets operasjonsleder bekrefter at det ikke var flere personer i hytta da det begynte å brenne, og at det var et stykke bort til naboene.

– Brannvesenet har kommet frem til stedet og politiet er på vei. Det meldes om at det er full overtenning av hytta, sier Hangaas.

Ukjent årsak

Foreløpig vet politiet lite om årsaken til brannen.

– Vi skal snakke med de berørte når vi er fremme, sier Hangaas.

Fritidsboligen ligger vest for fjellet Vora i Rennebu, ved elva Druggu. Der er det også noen andre fritidsboliger, men det er ikke bilvei helt frem til den aktuelle eiendommen, noe som byr på utfordringer i slukningsarbeidet.

100 meter fra bilvei

Brannmester Mælen forteller at hytta ligger 100 meter fra bilvei.

– Våre mannskaper måtte ta seg frem i terrenget frem hytta. Bygningen er todelt, og den ene delen må dessverre regnes som tapt, men vi forsøker å berge den andre.

Brannmannskapene fra Rennebu har fått forsterkninger både fra Meldal og Oppdal som er på plass med hver sin tankbil.

– Vi er helt avhengige av vann fra tankbilene fordi elva er frosset.