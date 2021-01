– Ingen av våre ansatte er syke

Nyheter

– Fredag besluttet vi å avvikle karantenearbeidsplassen i leilighetsbygget Auneparken i Oppdal sentrum, forteller administerende direktør i Marion Eiendom, Stein Terje Tretli til OPP.

Han begrunner dette med at Oppdal kommune ikke deler hans tolkning av covid 19-forskriften, og at han ikke ønsker å ta risikoen med at det ville bli tilsyn på arbeidsplassen.

– Vi har hele veien informert kommunen om hvordan vi jobber og har hatt hjelp av advokat til å utarbeide våre kjøreregler, men kommunen var ikke enig med oss, sier Tretli.

Det var tirsdag denne uken at OPP skrev om ordningen der Marion-ansatte håndverkere fra Latvia, som er i ti dagers innreisekarantene, skulle jobbe i leilighetsbygget. Tretli understreket samtidig at ingen andre fagområder ville slippe inn på anleggsområdet som da ble definert som en karantene- arbeidsplass..

Alle er friske

Alle de ansatte var blitt testet ved ankomst Gardermoen helga før. I følge Tretli hadde fikk ingen av de åtte påvist smitte verken ved første eller andre test.

– Ingen av mine ansatte har fått påvist smitte. Vi har åtte friske arbeidere, sier Tretli, som synes det er beklagelig at hans ansatte er blitt koblet til påvist smitte hos andre arbeidsinnvandrere gjennom bilder av det aktuelle leilighetsbygget i OPP.

De åtte delte også bolig utenom arbeidstid. En bolig der det er tre kjøkken og fire toalett.

Etter at OPP skrev om saken tirsdag, rykket kommunens koronagruppe ut og presiserte karantenereglene. Koronagruppa slo fast at arbeids- og oppdragsgiver skal sørge for et egnet oppholdssted for utenlandske arbeidere, der det er mulig å unngå nærkontakt med andre. med enerom, eget bad, og eget kjøkken eller matservering.

Flyttet til hotell

– Vi følte at vi holdt oss til disse reglene, og sjekket også med fylkeslegen, som ikke kunne gå god for ordningen. Selv om vi hadde rutiner der folk brukte kjøkkenet etter tur, skulle ingen være sammen. Vi tok ikke sjansen på å fortsette med denne innkvarteringen, sier Tretli, som bestilte hotellrom til seks av sine ansatte.

Men også jobbingen på karantene-arbeidsplassen ble problematisk, og i dialogen med kommunen kom det frem at Arbeidstilsynet har myndighet til å gjennomføre tilsyn med at karantenereglene overholdes.

– Vi ønsket ikke havne i en slik situasjon, sier Tretli.

Dermed ble det bestemt å trekke de åtte latvierne ut av aktivt arbeid til karantenetiden på ti dager er over førstkommende torsdag. Dersom de rekker å gjennomføre en tredje korona-test mandag, kan de som fortsatt avgir negativ prøve komme på jobb én dag før.

– I mellomtiden åpnes byggeplassen for øvrige fag, rørleggere, elektrikere og betongarbeidere, opplyser Tretli.