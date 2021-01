Alle på sykehjemmet vaksinert

Nyheter

- Alle våre sykehjemsbeboere er vaksinert, opplyser Rennebu kommune fredag ettermiddag. Fire beboere ble smittet før jul, men med milde symptomer.

Vaksineringen av helsepresonell er også påbegynt i Rennebu. Så langt er 25 vaksiner satt.

Det er heller ikke registrert bivirkninger hos de som er vaksinert.

– Denne uka mottok kommunen nye forsendelser med vaksiner. Alle beboerne ved sykehjemmet har fått sin første dose, i tillegg har vi også startet vaksineringen av helsepersonell der våre tre leger var først ut. Det er i tråd med prioriteringen som er gjort av Folkehelseinstituttet, opplyses det fra kommunen.

I neste uke vil vaksinering av beboere i boligavdelingen starte, samtidig som 20 prosent av dosene går tilh elsepersonell.

Innbyggerne i kommunen vil bli kontaktet av kommunen når det er deres tur til å bli vaksinert.

19 smittet, én død

Siden mars 2020 er det registrert 20 positive koronatester i Rennebu. Det er så langt utført 1825 tester i kommunen, hvorav 26 er testet denne uka.

Etter å ha blitt påvist smittet, er 19 personer i Rennebu friskmeldt, mens en person som ble smittet er død.





Kommuneoverlegen er vaksinert

Onsdag denne uken ble kommuneoverlege Tove Hem vaksinert.

- Det er frivillig å ta vaksinen og jeg anbefaler alle å gjøre det, både for sin egen og andres del, sier Tove Hem.

Hem håper alle er positive til vaksinering, slik at man greier å oppnå immunitet i befolkningen.

- Vaksinen er blitt utviklet raskt, men den har vært gjennom alle tester som skal gjøres ved en godkjenning av vaksine. Dette har vært mulig da det har vært et høyt prioritert arbeid, og derfor har prosessen med testing og godkjenningen kunne gått raskere enn normalt, skriver kommunen på sin hjemmeside.

Behovet for vaksinen er stort over hele verden og flere vaksineleverandører er nå i gang med å få godkjenning for å levere vaksiner. Det har ikke vært observert reaksjoner eller bivirkninger blant de som har fått vaksinen i Rennebu så langt.

God koronastart på det nye året Friskmelding av beboer ved sykehjemmet og ingen nye smittede i Rennebu kommune.

Godt utnyttet

Den første uken fikk Rennebu to hetteglass med vaksiner, det samme har kommunen mottatt denne uken. Mot slutten av januar vil antallet øke, samtidig som arbeidet med å sette andre og siste vaksinedose på sykehjemmet starter.

- Også denne gangen, som i forrige uke, fikk vi utnyttet vaksinen godt. I hvert hetteglass er det minst fem doser, og vi klarte å få ut 12 doser i forrige uke og 13 doser denne uka, sier kommuneoverlegen.

Vaksinen skal gis i to omganger, dose nummer to kan tidligst settes 21 dager etter første dose.

Det er gratis og frivillig å ta koronavaksinen.

Les mer om vaksinasjonsprogrammet på fhi.no.

Nåsituasjonen i Rennebu

– På nyåret har vi hatt en fin utvikling i Rennebu, og det var gledelig at vi i starten på denne uken kunne friskmelde den siste smittede beboeren ved sykehjemmet, opplyses det fra kommunen.

Kriseledelsen vurderer risikobildet hver uke. Dette gir en status for smittesituasjonen og vurdering av risikoen for nye smitteutbrudd. I dag er Rennebu på nivå 1 av 5, noe som betyr at det ikke er smittetilfeller lokalt, og heller ingen lokale retningslinjer.

- Vi har mye smitte rundt oss, regionalt og nasjonalt, derfor er potensialet for økt risiko og smitte stor. Det betyr at vi fortsatt følger de nasjonale retningslinjene som i første omgang varer til 19. januar, opplyses det.

Rennebu kommune vil komme med oppdatert informasjon om lokalt risikobilde og nasjonale retningslinjer i neste uke.

Testaktivitet

Testaktiviteten har gått ned på nyåret, og Rennebu har gått tilbake til testing mandag, onsdag og fredag. De to første testdagene denne uka er det testet 19 personer. Det oppfordres fortsatt til å ha lav terskel for testing.

Koronatelefonen er åpen på hverdager kl. 08.30-11.30 og 12.00-14.30. Ring 482 76 400 om du har behov for test, eller har andre spørsmål om korona. Du kan også bestille testing på nett.