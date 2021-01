– Har ikke opplevd maken

Nyheter

- Jeg trodde det var travelt i høst, men jeg har aldri opplevd en sånn start, og jeg har holdt på i 13 år, sier Knutsen, og viser til at han siden fredag har solgt åtte fritidseiendommer og i tillegg hatt et prosjektsalg. De fleste over prisantydning.

Nå er det vinterdestinasjonen Oppdal folk vil ha.

– Det er et utrolig bra trykk heisnært; vi har solgt ved Sletvold, i Vangslia og ved Hovden. I tillegg har det gått et par hytter i Gjevilvassdalen og på Nerskogen.

Kjøperne er alt fra unge folk til godt voksne med barn og barnebarn.

- Vi hadde godt og vel 50 mann på seks visninger i helga. Det er koronavennlige visninger med ett og ett par av gangen, og folk oppfører seg bra. Alle kom med munnbind, og de holder avstand, forteller han.

Majoriteten av hyttekjøpere er trøndere, men det er også mange romsdalinger og nordmøringer.

– Vi har også hatt folk fra Oslo i sør til Levanger i nord, og i går ble jeg oppringt fra Lofoten, sier Knutsen.

– Det er dét som gjør dette så unikt, jeg har aldri opplevd en sånn tilgang på kjøpere. På den ene visningen i helga var det 20 meter kø utenfor.

80 INTERESSENTER

Eiendomsmegler 1 skal også selge det nye feltet i Vangslia som Agnar Dørum har lagt ut, men siden datteren Stine jobber firmaet i Oppdal, er det Trondheim som står for disse salgene.

– Det har også vært helt vilt. Jeg mener de sa at mellom de la ut nettiden i romjula og fram til nyåret, hadde 80 interessenter registrert seg. Det er kun en forhåndsregistrering som er lagt ut, siden det ikke er noen prospekter å vise til ennå.

Interessen understreker at responsen er størst nær alpinbakkene.

– Er det heftige budrunder?

– Ja, det er det. Det er flere som har gått flere hundre tusen over takst, i prosent er det ekstra mye faktisk.

Salgssummene vil han ikke røpe før eiendommene er tinglyst.

– Det som typisk går over takst er objekter som er priset mellom 2 og 3 millioner. De som går under takst er de dyreste hyttene. Men det er betydelig større interesse for de dyreste hyttene også nå.

– LITT HØYERE AKTIVITET

Eiendomsmegler Olav Granheim i Aktiv eiendomsmegling forteller at det er litt høyere aktivitet, men opplever en relativt normal start på nyåret.

– Vi har ikke solgt veldig mange ennå, men februar pleier å være en travel måned.

Han ser av den offisielle statistikken at det er registrert sju solgte fritidseiendommer totalt i år.

– Jeg opplever at det ikke er ekstraordinært i år. Det er for tidlig å lage en trend, tror jeg.

Samtidig vet han at interessen for hytter i Norge er større enn på mange år, siden koronaen har slått bunnen ut av utenlandsmarkedet.

Og det er mange bra områder i Oppdal:

– Skarvatnet og Nerskogen er de heteste, mens Gjevilvassdalen fortsatt er populært. Samme rundt skitrekkene, og Storlidalen. Det er jevnt over hele fjøla, mens Skarvatnet og Nerskogen er hot som aldri før. Jeg tror det blir et bra år, sier han.