Hytteeier dømt for ulovlig ATV-kjøring

Hytteeieren i femtiårene, som er hjemmehørende i Viken, kjøpte seg en ATV i midten av juni 2019, og med denne fraktet han materialer fra nærmeste bilvei til hytta i Rennebu.

Dette skjedde ved gjentatte anledninger fra juni til august, fremkommer det i dommen fra Sør-Trøndelag tingrett.

Sakens springende punkt er om tiltalte har vært i rettsvillfarelse, skriver dommeren.

Svaret på dette er nei, konkluderer retten.

Kunne leid leiekjører

Ei drøyt femti år gammel hytte sto i sentrum for rettssaken. Tiltalte og hans samboer kjøpte den i 2015. Det var behov for en omfattende rehabilitering av hytta, og dette var bakgrunnen for materialtransporten.

Normalt har hytteeierne over mange tiår brukt leiekjørere til å frakte varer opp til hyttene. Dette visste tiltalte om. Han konstaterte nemlig at det foreligger en egen liste over leiekjørere som har tillatelse til å kjøre i området.

Han valgte imidlertid å kjøre selv.

Gammel traktortrasé

Det er etablert en traktortrasé fra bilveien og opp til det aktuelle hyttefeltet. Denne traseen stammer trolig fra da hyttefeltet ble utbygd.

Den tiltalte hytteeieren kjørte ATV-en i denne traktortraseen opp til hyttefeltet. Her tok han av, og kjørte ytterligere et par hundre meter til han kom på baksiden av sin egen hytte. Til sammen dreier det seg om flere hundre meter, heter det i dommen.

Det ble avspilt flere korte videofilmer i retten som viste at ATV-kjøringen hadde medført skader i terrenget.

– Jeg kjørte bare tre-fire turer, hevdet mannen til sin gunst. Dette festet imidlertid ikke retten lit til. En hyttenabo av tiltalte hadde nemlig forklart at det dreide seg om «atskillig flere turer».

Anmeldt av grunneier

Allerede i september 2019 ble den ulovlige ATV-kjøringen opp til hyttefeltet anmeldt til politiet, av grunneieren.

I begynnelsen av mai 2020, etter at saken var ferdig etterforsket, ble det utstedt et forelegg til hytteeieren på 20.000 kroner. Dette forelegget nektet hytteeieren å vedta.

Først i slutten av november 2020 ble saken oversendt til retten. Da hadde saken opparbeidet seg en samlet liggetid hos politiet på ni måneder. Ettersom saken var blitt såpass gammel, valgte aktor å tilby hytteeieren et redusert forelegg, umiddelbart før hovedforhandlingene i tingretten. Dette forelegget var på 12.000 kroner.

Likevel valgte hytteeieren å ikke vedta forelegget. Dermed måtte rettssaken gjennomføres.

Irritert dommer

Sør-Trøndelag tingrett dømte hytteeieren til å betale en bot på 12.000 kroner. Hvis boten ikke betales, må han sone 18 dager i fengsel. Hytteeieren må også betale 3000 kroner i saksomkostninger.

Dommeren legger ikke skjul på sin irritasjon over at mannen ikke aksepterte tilbudet om redusert forelegg. Tiltalte «har ved sin holdning bare påført et allerede belastet rettsapparat unødige belastninger. Slik retten vurderer det har han også vidløftiggjort saken, slik at tidsbruken ble unødig lang», skriver dommeren.