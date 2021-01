– Bygger for harde livet

Nyheter

Kjedeleder og CEO i Sabrura, Preben Oosterhof, sier til OPP at kjeden er i ferd med å finne franchisetaker til Sabrura, og vil ha det klart i løpet av kort tid, kanskje allerede neste uke.

–Og nå bygger vi for harde livet for å ha restauranten opp å gå til medio mars, uten at jeg har en spesiell dato å komme med ennå, sier han. Restauranten etableres i 2. etasjen i nydelen av Domus Oppdal.

Oosterhof sier samtidig at det nå kommer en rekrutteringsannonse der de lyser ut ti-tolv stillinger i forskjellig størrelse, for de trenger både kokker og servitører.

Når det gjelder franchisedriveren sier han at de jobber med flere aktuelle kandidater.

– Noe annet enn mars

Til tross for at restaurantbransjen sliter, har Sabrura klart å drive videre nesten som normalt. Oosterhof sier det er folk som er permitterte i flere av kjedens restauranter, men at situasjonen likevel er helt annerledes enn i mars. For folk må ha mat, og for Sabrura har det vært en dreining av salget mot take-away-markedet.

– Vi har også akkurat laget et konsept der folk kan logge seg inn og bestille på torsdag, og få maten tilkjørt på fredag eller lørdag, til et leveringssted nærmere dem selv, sier han. Så langt som til Oppdal kjøres det ikke.

– Det nærmeste for dere er vel Melhus, men når vi åpner i Oppdal vil en slik modell sørge for at vi kan levere til for eksempel Nerskogen.

– Så dere kommer med både restaurant og budbil?

– Vi må nok fokusere på restauranten og driften av den den første tiden, vi skal ha den opp og gå på en skikkelig måte.

- Oppdal er kanskje ikke akkurat stedet man forbinder med fersk fisk?

- Vi har en veldig god leverandør på fiskedelen, som er lokalisert på forskjellige steder rundt om. Vi skal klare å ha knallfersk fisk i Oppdal hele tiden, mener Oosterhof.

- For oss så er det viktigst å holde flest mulig i arbeid, sier han.