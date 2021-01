Nysnø kan gi flere skiløyper

Nyheter

Yr varsler snøbyger i Trøndelag tirsdag, men her i regionen vil vi helst ha nordvest skal det bli mengder av snøen mange savner. Det er ennå for lite snø til å kjøre opp skiløyper i store deler av det 12 mil store stamløypenettet i Oppdal. Blant annet mangler det løyper fra Stølen og nordover mot Fjellskolen og Vora-området.

Ifølge yr.no skal det komme 10-15 cm i indre strøk av Trøndelag, men med vind fra sørvest og vest, kan vindretningen være litt dårlig.

Det er Dale Maskin som utfører løypeprepareringen i Oppdal, og Arnt Erik Dale legger ikke skjul på at mange tar kontakt for å høre siste nytt om løypene.

– Vi får mange henvendelser med spørsmål fra publikum om hvorfor det ikke er tråkket her og der, og ser at det er voldsomt engasjement rundt alt som har med løypene å gjøre.

- Hva må til for at dere kan preparere flere løyper enn det som så langt er åpnet?

– For å få alle løypene oppkjørt,, må vi nok ha en halvmeter. De fleste løypene som ligger nordover mot Fjellskolen, trenger 20-30 cm. Nå er det meldt litt snø, og da håper vi å få til løypa fra Stølen mot Fjellskolen, og muligens utvide på Raudhovden. Skal vi få til fjelløypene, må vi ha en halvmeter.

Det er løyper å gå i for den som vil. I Storlidalen er det kjørt opp både inn til Tovatna, og mot Gjevilvatnet. Det er tre mil med løyper i området Innset/Ulsberg og den halvannen mil lange Litjrunden ut fra Berkåk er også oppkjørt. I helga var det stor trafikk langs Skarvatnet og videre inn mot Langvatnet og videre nordover mot Nerskogen.

Etter tirsdag blir det to flotte dager i fjellet fordi som har anledning til å ta seg en skitur. Fra torsdag stiger temperaturen til et par minusgrader etter at vi fikk -16,7 sist torsdag, som er det laveste som er målt siden forrige vinter.