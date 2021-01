Byggeplass stenges – åtte ansatte jobber i karantene

Nyheter

– Vi har gitt beskjed til alle andre fagområder at de ikke slipper inn i leilighetsbygget som nå er karantenearbeidsplass for arbeiderne fra Marion bygg, sier administrerende direktør for Marion Eiendom, Stein Terje Tretli, til OPP.

Åtte Marion-ansatte fra Litauen ankom Gardermoen i helga. Tømrerne jobber fast på Tretlis leilighetsprosjekter i Oppdal, men reiser fast mellom fjellbygda og hjemlandet.

Det gir ekstra utfordringer når strenge koronaregler skal overholdes, og fra årsskiftet er reglene blitt strammet inn ytterligere. Alle som kommer fra utlandet skal testes ved ankomst på flyplassen, og deretter må de i ti dagers karantene uansett testresultat.

– Våre ansatte ble også testet før de forlot Latvia, og ingen av dem har fått påvist smitte. De reiste med fly til Gardermoen, der de ble testet på nytt, sier Tretli, som ventet resultatet på denne testen i går ettermiddag.

Stenger andre ute

– Jeg tar det for gitt at alle tester er negative, alle føler seg friske og ingen har symptomer, sier Tretli.

Søndag og mandag satt de åtte i karantene i boligen i Oppdal der de bor under oppholdet her. Fra og med tirsdagen skal de ut i arbeid på det omtalte leilighetsprosjektet.

– Når Auneparken blir karantenearbeidsplass er det bare mine folk som skal jobbe der. Elektrikere, rørleggere og andre fag har jobbet der mens mine folk var hjemme i Litauen. Nå blir prosjektet og byggeplassen helt stengt for alle andre, og dette har alle involverte fått beskjed om, understreker Tretli.

– Er denne måten å organisere karantenen på klarert med kommunen?

– Dette har vi organisert i samråd med vår advokat, og vi mener at vi holder oss til de kravene som gjelder. Såfremt at ingen av dem utvikler sykdom den neste uken, vil byggeplassen bli åpnet igjen for alle andre fag, sier Tretli.

Til tross for de ekstra utfordringene koronasitusjonen har ført til for hans ansatte er i rute med de 14 leilighetene.

– Vi er veldig bra i rute. Går det uten hindringer skal vi være ferdige i august/september, sier Tretli, som har solgt 6 av de 14 leilighetene.

Teller alle arbeidsinnvandrere

Ordfører Geir Arild Espnes (Sp) sier at kommunen får kontinuerlig oppdatering på alle som reiser ut og inn av landet, arbeidsinnvandrere såvel som andre. Han opplyser at det per 2. januar var 73 personer på vei til Oppdal.

– Arbeidsinnvandrerne er helt nødvendig arbeidskraft for oss, og koronareglene er innført for alle som kommer fra utlandet er innført for å være helt sikre på at ingen tar med seg smitte, sier Espnes til Radio E6.

Lørdag ble det påvist et nytt smittetilfelle av covid-19 i Oppdal, og en annen person med usikkert testresultat er satt i isolasjon og skulle etter planen testes på nytt i går.

Begge smittetilfellene knyttes til innreise fra utland og begge ble testet ved innreise på Gardermoen. Vedkommende som har fått påvist korona er satt i isolasjon og en nærkontakt er i karantene, opplyser kommunen i en pressemelding.

Ingen av de to som er smittet har vært i kontakt med andre i Oppdal og det er ikke behov for ytterligere tiltak. Kommunen opprettholder en god testkapasitet, og i forrige uke ble 126 personer testet, opplyser Espnes.

Har vært spent

Ordføreren medgir at han har vært spent på om jule- og nyttårshelga ville føre til smitteoppblomstring i Oppdal, som har hatt mange tilreiesende fra mange kanter av landet som har vært på besøk til sine familier. I tillegg har mange hytteinnbyggere feriert i bygda. Kun et par fritidsinnbyggere som holdt seg på hytta fikk påvist smitte.

– Både innbyggere og fritidsbeboere har oppført seg eksemplarisk, og har tatt alle nødvendige hensyn. I butikkene ser vi at både drivere og kunder er oppmerksomme på reglene som har kommet, og jeg har merket meg at det nå settes opp skilt med hvor mange som slipper inn i i butikkene, sier Espnes.

Som minner alle om at det er viktig å fortsette med å følge smittevernreglene også etter at vaksineringen har startet.

– Det vil gå en stund før alle er vaksinert og derfor må vi leve slik vi gjør nå en god stund fremover.

