Torunn (79) har trent jevnlig i 25 år

– Jeg begynte å trene på treningssenteret i 1996, forteller Torunn Sandblost til OPP.

Etter ei jul med oppvarting av barn og barnebarn, er pensjonisten nå tilbake til hverdagen der hun kan bruke litt mer tid på seg selv igjen. Hun trener to-tre ganger i uka på treningssenteret, og svømmer også en gang i blant når det passer sånn.

– Jeg skiftet kne i fjor, og det har gått veldig fint. Jeg har gått lange turer i sommer uten noen problemer, sier Sandblost.

Oppvokst som hun er på sørvestlandet, innrømmer hun at hun ikke er like glad i å gå på ski som ektemannen Rolf Sandblost, som gjerne går flere turer i uka, ifølge ektemaken. De to deler uansett interessen for å holde seg i form.

Når OPP forteller Torunn Sandblost om resultatene i Hunt-undersøkelsen, sier hun at frukt spiser hun daglig. Det samme gjelder grønnsaker, ifølge Sandblost, som forteller at hun verken drikker alkohol eller røyker.

– Hva med søvn – sover du mange timer i døgnet tror du?

– Det kan godt bli 7-8 timer med søvn, forteller Sandblost som svarer «cirka fire timer» på spørsmålet om hvor lenge hun sitter stille i løpet av en dag.

– Hva betyr det for deg å være fysisk aktiv?

– Det betyr at jeg er i bedre form. Jeg har lavt blodtrykk og slipper å ta noe for blodtrykket på grunn av treningen.