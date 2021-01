Tror ikke løypestrid skader Oppdal

Nyheter

Statsminister Erna Solberg omtalte 2020 som et «uår» da hun beskrev følgene av korona-pandemien i sin nyttårstale. Ordfører Geir Arild Espnes synes beskrivelsen er dekkende.

– 2020 ble et annus horribilis for mange, sier Espnes når han i nyttårsintervjuet med OPP låner beskrivelsen dronning Elizabeth brukte om året 1992 som rystet det engelske kongehuset på flere områder.

Ordføreren tenker mest på hvordan pandemien har påvirket unge og eldre da samfunnet ble stengt ned.

Siden midten av mars har skoler, fritidsaktiviteter, og det sosiale livet blitt båndlagt. Næringslivet, reiseliv og spisesteder, har fått hard medfart. Arbeidsledigheten i Oppdal var blant landets høyeste rett etter nedstengingen.

2021 startet med regjeringens innstramminger. Ordføreren og halve staben på Rådhuset styrer nå kommunen stort sett fra hjemmekontor de neste to ukene

– Dette er enklest å ta for oss som er godt i gang med livet, mens unge og eldre er i mer sårbare faser.

Snart har det gått et år siden virus-utbruddet startet i den kinesiske byen Wuhan. I desember 2019, et par måneder tidligere var Geir Arild Espnes på reise i Kina i forbindelse med et oppdrag knyttet til helse-professoratet ved NTNU. Da var han i et område ikke langt fra storbyen der pandemien brøt ut.

–Da utbruddet kom på nyåret i 2020, skjønte jeg at det ikke ville ta lang tid før viruset spredte seg. Jeg hadde sett hvor mye trafikk og hvor mange forbindelser det var til den aktuelle regionen, sier Espnes.

Bryllupsfesten

Selv om han var forberedt på at koronaen ville bli en pandemi, ble det verre enn han fryktet.

– Jeg hadde aldri forestilt meg at den ble så omfattende.

Oppdal fikk også utfordringene i fanget raskere enn ventet. Søndag 8. mars kalte Espnes inn pressen for å informere befolkningen om at det var påvist koronasmitte blant nord-italienske bryllupsgjester som var satt i isolasjon på Bjerkeløkkja, der det var fest dagen før. Mange familier ble berørt, rundt 80 gjester, prest, servitører, drosjesjåfør og musikere ble satt i karantene.

I ettertid har kommunelegen gått langt i å medgi at det aktuelle bryllupet burde vært stanset ut fra smittevernhensyn. Det ble ressurskrevende for kommunen å håndtere situasjonen, som også påførte Oppdal en millionregning.

– Burde kommunen tatt grep og stanset bryllupsfesten?

Ordføreren tenker seg godt om før han svarer. Saken er naturligvis fortsatt følsom. Ikke minst fordi den også berører medarbeidere i kommunen.

– Det er vanskelig å si. På mange måter kom vi hurtigere inn i problemstillingen gjennom det som skjedde, og vi fikk en bratt læringskurve, der vi raskt måtte sette oss inn i hvordan pandemien påvirket oss. Så hadde kommuneoverlegen jevnlig kontakt med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om håndteringen. Ut fra kunnskapen vi hadde på det tidspunktet, er det ikke åpenbart at selskapet burde vært stoppet.

Skal ta vaksinen

Ordføreren berømmer egen stab og egen befolkning for måten pandemien er blitt håndtert på, og mener evalueringen av kommunens kriseledelsen viser at mye ble gjort rett.

– Selvsagt er det hele tiden et forbedringspotensiale, men alle har gjort sitt beste ut fra den kunnskapen man har hatt til enhver tid.

Denne uka kom korona-vaksinen til Oppdal, og vaksineringen starter etter planen i dag. På spørsmål om når vi kan regne med at livene våre blir mer normale igjen, svarer Espnes:

– Det kommer til å bli mer og mer normalt etterhvert som folk vaksineres, men det er mulig hele 2021 går. Og likevel vil ikke alt bli helt som før. Det vil ta lang tid før reisemønsteret blir som det var, sier Espnes, som selv har vært på mange utenlandsreiser de siste årene i sin forrige jobb.

– Skal du ta vaksinen?

– Ja selvfølgelig. Jeg er en aktiv vaksinasjonstilhenger og det er mitt ansvar å gjøre mest mulig for å begrense smitten.

Løypestrid

Mens det har vært bred politisk enighet om ordførerens håndtering av korona-krisen, har det vært atskillig mer støy i løypestriden i Gjevilvassdalen. I fjor høst kom kjennelsen fra Frostating lagmannsrett som forkastet den vedtatte reguleringplanen for skiløyper på Gjevilassveiene. 19. november i fjor vedtok kommunestyreflertallet anført av Sp og Høyre med knappest mulig margin å ikke anke videre til Høyesterett og stoppe den årelange konflikten som har versert i rettsapparatet i flere år.

Men løypestøyen har ikke lagt seg.

Det strømmer på med brev fra fritidsinnbyggere som savner veiløypa, mange sender inn leserbrev til OPP og temperaturen er høy i debattfeltene og i sosiale medier.

– Er du som ordfører komfortabel med støynivået i løypesaken?

– Jeg liker ikke støy, og synes det er feil ord i denne saken. Det er naturlig at folk reagerer på politiske vedtak, og det er viktig man gir uttrykk for meningene sine. Det som forundrer meg er at kommunestyrepolitikere bruker tid på en sak kommunestyret har avgjort, svarer Espnes, som ikke ønsker å utdype hvilke politikere han har i tankene.

– Er løypestriden skadelig for Oppdal som vinter- og skidestinasjon?

– Dersom vi ser at det selges færre hytter, at det er nedgang i handelen og at fritidsinnbyggerne synes dette er trasig, er det negativt. Men jeg er ikke så sikker på at det er slik, svarer Espnes, og viser til at det har vært mye besøk i Oppdal i jule- og nyttårshelga og at det selges fritidseiendommer som aldri før.

– Vi må ta det litt med ro og se dette over tid.

Ordføreren svarer slik på utsagnet fra leder i Klettstølen hytteforening, Vibece Larsen, som i åpent brev til kommuneledelsen mener at hyttefolket er en «inntektskilde og melkeku for kommunen»:

– Det er ikke min opplevelse. Kommunen legger godt til rette med infrastruktur for fastboende og fritidsinnbyggere. Vi gjør så godt vi kan, selv om vi ikke lykkes alltid. Slik er det i alle kommuner.

– Vil du komme Larsen i møte og redusere hytteskatten i området rundt Gjevilvassdalen når de nå har mistet veiløypa?

– Det har jeg ingen refleksjoner rundt nå. Det er viktig å merke seg at eiendomsskatten er en objektskatt knyttet til eiendommen, ikke hvor den ligger.

Alliansen sprakk

Løypestriden førte til at den grønnrøde drømmealliansen Geir Arild Espnes hadde jobbet for å få til i 16 år, sprakk etter bare et drøyt år. Mens Sp sto fast på at kommunens aktive engasjement i Gjevilvassdalen skulle avsluttes, har SV, Venstre og KrF forsvart den vedtatte reguleringsplanen.

Det knaket godt i alliansen også høsten 2019, men uroen la seg da kommunestyreflertallet gikk inn for delvis anke etter tingrettens behandling. Før avstemningen 19. november varslet SV og Venstre at de ville trekke seg fra alliansen da det ble klart at et knappest mulig flertall ikke kom til å anke til Høyesterett.

– Undervurderte du dynamikken i Gjevilvassdal-saken?

– Jeg hadde en tydelig forståelse av at vi var enige om å være uenige i denne saken, uansett utfall. Derfor ble jeg forbauset da partiene gikk ut av alliansen.

– Vil du si at striden splitter lokalsamfunnet?

– Den splitter ikke hele, men deler av lokalsamfunnet, og mest de det det angår mest, sier Espnes, som understreker at han ikke er bitter over at alliansen røk.

– Jeg er skuffet over at det gikk som det gikk, men bitterhet har jeg aldri brukt tid på. Samtid har jeg all respekt for de ulike politiske meninger. Alle vil det beste for Oppdal.

– Kan dere komme sammen igjen?

– Jeg vet ikke. Det kom ganske harde skyts mot Sp, og det ser vanskelig ut med en allianse nå, medgir Espnes, som hadde en visjon om et grønt regime i Oppdal.

– Vi ønsket å gjøre Oppdal enda mer bærekraftig, enda grønnere. Tanken var at alliansen skulle vare lenge.

Nå kan det bli grønngulblått samarbeid istedet.

Nytt samarbeid



For mens Venstre og SV trakk seg fra samarbeidet, valgte tidligere partner KrF sammen med Høyre å sikre flertall for årets budsjett sammen med Sp. Den nye trioen fant sammen i flere saker før årsskiftet.

– Hvor fast er denne konstellasjonen fremover?

– Det er ingen konstellasjon idag. Vi snakker sammen og samarbeider fra sak til sak, sier Espnes.

Sp-leder Arnt Nerhoel har tidligere bekreftet overfor OPP at det jobbes med å få på plass et nytt samarbeid ut valgperioden, men i følge Espnes er det ennå ingen avtale på plass med noen partier.

– Det gjennomføres samtaler med Høyre og KrF med tanke på et samarbeid, men ingenting er klart. Et forpliktende samarbeid gir forutsigbarhet i arbeidet med både handlingsplan og budsjett og gjør det lettere å styre mener Espnes.

Som har mer enn nok å ta tak i det nye året.

– Noe av det viktigste blir å få på plass en avtale med fylkeskommunen om ny bru over Ålma slik at vi kan bygge ny brannstasjon. Så skal vi jobbe for å få bedre E6 gjennom Drivdalen og flere avganger på Dovrebanen – vi skal bli bedre på å gi alle et enda bedre Oppdal, sier Geir Arild Espnes, før han minner alle om at vi tross alt har det bra her i fjellheimen:

– Jeg trekker stadig frem det som en nigerianer sa til meg en gang: «Dere lever midt i en honningkrukke».