Kos deg med åpen avis i helga

Nyheter

Nye OPP er et resultat av fusjonen mellom Opdalingen og OPP. Torsdag kom den nye papiravisa for Oppdal og Rennebu i posten, og samtidig ble opp.no ny fra onsdag av.

Men tekniske utfordringer med å få tidligere OPP-abonnenter inn som brukere på opp.no gjør at nettavisa blir åpen i helga.

– Vi fikk noen utfordringer med å gi abonnenter av OPP digital tilgang. Det er dumt å ta helg når det ikke er løst helt, og derfor vil ferske saker ligge åpent på nettsida i helga. Så setter vi på kundeservice for fullt mandag morgen, sier redaktør Per Roar Bekken.

De fleste artiklene på opp.no vil i framtida bli forbeholdt abonnenter på den nye lokalavisa. De vil også få tilgang til e-avisa som følger med utgivelsen av papiravisa hver tirsdag og torsdag.

OBS! Er du tidligere Opdalingen-abonnement er det ingen endring for å lese pluss-artikler på opp.no. Du kan bruke samme innlogging som tidligere, også om du er VG- eller Finn-bruker fra før.

Er du derimot en av 2400 abonnenter på OPP må du lage deg en ny bruker via Schibsteds innloggingssystem.

1. Gå inn og opprett ny bruker på denne lenken!

2. Velg «Opprett bruker», legg inn e-post som abonnementet er registrert på og velg et passord.

3. Du vil få en epost fra Schibsted, klikk på lenken for å aktivere brukeren din. Ved opprettelse av ny Schibsted-bruker kan det være at du må bekrefte ny bruker for å koble den sammen med ditt OPP-abonnement.

Skulle du ha behov for hjelp eller ønsker abonnement står kundesenteret klart mandag morgen klokka 8 til å hjelpe deg på telefonnummer 72 42 40 04.

Alle som tidligere har hatt kun papirabonnement på OPP, får nå digital tilgang inkludert i abonnementet. Med andre ord er alle som har papiravis komplettkunder - og får digital tilgang og to papiraviser i uka.