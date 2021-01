Vil investere 800 mill. i Gudbrandsdalen

Nyheter

– Vi er nøkterne, det er mye som skal på plass før vi kan starte å bygge, sier daglig leder i Driva Aquaculture, Olav Skjøtskift til avisa GD (betalingsartikkel).

Gründerne tar i følge avisa sikte på å bygge opp et enda større anlegg i Ringebu enn det gründerne i flere år har planlagt i Oppdal. Anlegget i Gudbrandsdalen skal ha kapasitet til å produsere 8 000 tonn fjellørret i året, og prislappen på anlegget er anslått til 800 millioner kroner.

Oppdrettsanlegget som Skjøtskift og partner Stein Kjartan Vik jobber med å etablere ved Skoremsbrua på Driva i Oppdal skal til sammenligning produsere 3 250 tonn med fisk årlig.

Byggingen av Driva-anlegget til en halv milliard, som skal gi opp mot 40 nye arbeidsplasser, skulle etter planen ha startet i fjor høst, men både Trøndelag fylkeskommune og Mattilsynet ville ikke gi selskapet nødvendige konsesjoner.

Begrunnelsen er at det planlagte anlegget ligger for nærme Driva som er en nasjonal lakseelv og beskyttes mot slike utbygginger av en egen forskrift.

Skjøtskift sier til GD at han håper å få landet prosessen i Oppdal slik at det blir byggestart på Driva i vår.

Olav Skjøtskift bekrefter overfor OPP at Driva Aquaculture har undertegnet en opsjonsavtale om å kjøpe tomt for et landbasert oppdrettsanlegg for fjellørret på Frya Industripark i Ringebu.

I følge styreleder og varaordfører i Ringebu kommune, Kristin Teigen (Ap) har Driva Acuaculture undertegnet en opsjonsavtale på fire år.

Hun forteller til GD at første året skal brukes til å vurdere grunnvannsforholdene på to arealer som eies av det interkommunale selskapet Frya Industripark. Deretter har Skjøtskift og Vik ett år på seg til å vurdere om de skal kjøpe tomta.

Skjøtskift medgir at de har en lang vei å gå.

–Vi lover ingenting, men jobber målrettet og har stor tro på at det kan bli en etablering på Frya. Forholdene ligger godt til rette, det er bra lokalisering og god tilgang på rent vann. Likevel er det langt fram, sier Skjøtskift. Konsesjonssøknaden alene vi ta et par år.

Olav Skjøtskift sa til OPP 3. september i fjor at oppdrettsanlegget i Oppdal blir realisert uansett om de får grønt lys for anlegget her.

Også andre lokasjoner er aktuelle, både som alternativ og med tanke på ekspansjon. I følge selskapets forretningsplan er målet utvikling og drifting av anlegg med en samlet kapasitet på 25 000 tonn årlig innen 2030.