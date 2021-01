Målte rekordtrafikk i hytte-Oppdal

Nyheter

Nordmenn valfartet til hytta i jule- og nyttårshelga, viser tall fra Telenor. Tallene for mobiltrafikk i de største hyttekommunene er rekordhøye. For med sterkt begrensede muligheter til å reise utenlands, samt til å samle flere til jule- og nyttårsfest, valgte mange nordmenn å dra på hytta.

Trafikktallene for perioden 24. – 31. desember viser at databruken mange steder er mer enn fordoblet. Tradisjonelle hyttekommuner som Ringerike, Hvaler og Ringsaker hadde over 100 prosent vekst på mobildata. Oppdal hadde 83 prosent mer mobiltrafikk i jula 2020 enn i jula 2019.

Administrerende direktør Petter-Børre Furberg i Telenor Norge er ikke overrasket over veksten.

– Telenor bruker store ressurser på å bygge et robust nett i typiske fritidsområder. Vi har dessuten utvidet kapasiteten på flere tusen basestasjoner, noen steder både to og tre ganger bedre kapasitet. Mobilnettet har derfor tålt trafikkøkningen fint, og vi har nesten ikke hatt utfall, sier Furberg.

Her er trafikktallene for utvalgte hytteområder (vekst i bruken av mobildata)

Ringerike 144 prosent Hvaler 135 Fredrikstad 124 Larvik 110 Ringsaker 101 Nord-Aurdal 90 Sigdal 85 Oppdal 83 Vinje 80 Nore og Uvdal 74 Ringebu 73 Sirdal 65 Hol 62 Trysil 13

Trysil er unntaket i den sterke veksten. Dette henger sammen med at denne grensekommunen er et sted som tiltrekker seg mange utenlandske turister og svensk arbeidskraft. Nedgangen i tilstrømming fra turister og gjestearbeidere kan leses tydelig av trafikktallene til Telenor.

Tallene viser altså veksten i bruken av mobildata, og sier ingenting om antallet personer i bygda. Mange hyttekommuner som Oppdal har investert i varslingssystemer som også kunne telle antall Sim-kort i kommunen. Men dette har kommunene nå fått forbud mot å bruke for å finne ut hvor mange det er i bygda til enhver tid.

Flere mobilbrukere i nyttårshelga

Tall fra Telenors statistikkverktøy Mobility Analytics bekrefter at veksten i mobiltrafikken skyldes at det var flere personer enn normalt som var på hytta jul og nyttår 2020 sammenlignet med 2019.

Sirdal i Agder hadde 16,3 prosent flere mobilkunder julaften i fjor sammenlignet med året før. En annen kommune som opplevde kraftig vekst i tilreisende mobilbrukere julaften var Ringebu. Her var veksten 14 prosent. Og nevnte Trysil hadde en nedgang på 30,8 målt i simkort som var i bruk julaften 2020 sammenlignet med året før.

Et annet trekk er at trafikken i hytteområdene steg fra julaften til nyttårsaften. Det tyder på at flere startet jula hjemme, og tok nyttårsfeiringa på hytta.