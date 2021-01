Kvinner sover best, trimmer mest, drikker minst

Nyheter

Kvinner i Oppdal sover best av alle i Trøndelag

Kvinner i Rennebu drikker minst alkohol

Mange menn spiser lite frukt og grønnsaker

I fjor svarte over 3400 personer i Oppdal og Rennebu på den store helseundersøkelsen som NTNU står bak. Tidligere har Hunt-undersøkelsen omfattet kun Nord-Trøndelag, derav forkortelsen Hunt (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag).

Nå er alle trønderes helse satt under lupen.

Resultater fra fjorårets store helseundersøkelsen i Trøndelag foreligger nå i rapporten «Levevaner i Trøndelag 2019». I Nord-Trøndelag ble Hunt4 gjennomført i2017-2019, og 56.000 deltok i alderen 20 år og eldre. I tidligere Sør-Trøndelag deltok totalt 106.000 trøndere i alderen 18 år og eldre.

I rapporten ser en på seks indikatorer som påvirker folks helse. Hunt har sammenlignet tall for samtlige kommuner i Trøndelag når det gjelder fysisk aktivitet, stillesitting, kosthold, alkoholinntak, røykevaner og søvn.

2503 personer svarte på undersøkelsen i Oppdal, i Rennebu kom det inn 918 svar. Resultatene viser flere oppsiktsvekkende forskjeller både geografisk mellom kommunene i Trøndelag og mellom kjønnene.

Hver tredje mann i Oppdal og Rennebu spiser grønnsaker mindre enn tre ganger i uka

Mer enn annenhver mann i Oppdal og Rennebu spiser frukt mindre enn tre ganger i uka.

Oppdalskvinner sover best av alle i Trøndelag

Kvinner i Oppdal og Rennebu scorer bedre enn menn på samtlige indikatorer for kosthold, søvn, alkohol og aktivitet.

Steinar Krokstad er professor i sosialmedisin, og har vært med på å utarbeide rapporten om levevaner i Trøndelag.

– Hvordan står det til med helsa til trønderne?

– Trøndere har god helse. Den overordnede helsetilstanden i befolkningen er god. Vi har fått et godt tak på de farlige sykdommene, som hjerte-karsykdommer som gjorde at levealderen ble lavere. Vi har også bedre behandling av kreft.

Store kjønnsforskjeller

Det kommer frem store kjønnsforskjeller når det gjelder levevaner i rapporten. Trønderske kvinner drikker mindre alkohol, spiser mer frukt og grønt, og holder seg i bedre form enn trønderske menn. Krokstad mener forklaringen er enkel:

– Kvinner er ofte generelt mer opptatt av både sin egen, barnas og mannens helse enn menn, så det kan være et poeng her, sier Krokstad.

Forskning viser at det er en sammenheng mellom å spise frukt og grønt, og få redusert risiko for hjerte-og karsykdommer og flere vanlige kreftformer. Helsemyndighetene anbefaler derfor å spise fem porsjoner frukt, grønnsaker eller bær daglig.

Men få trøndere spiser «fem om dagen», faktisk er det mange som har under tre i uka.

– Det er relativt beskjedne prosentandeler som følger helsemyndighetenes kostholdsanbefalinger, konstaterer Krokstad.

Han synes kjønnsforskjellene i frukt- og grønnsaksspising, og spesielt andelen menn i Trøndelag som sjelden spiser grønnsaker og frukt, er oppsiktsvekkende.

– Her ligger det et betydelig potensial for å forbedre kostholdet, sier han.

Over halvparten av trønderske menn oppgir at de spiser frukttre eller færre ganger i uka. Oppdalsmenn ligger litt over snittet, på 55,7 prosent. Menn i Rennebu ligger litt under fylkessnittet.

I begge kommunene er andelen kvinner som spiser frukt tre eller færre ganger i uka litt over fylkessnittet, men fremdeles er andelen betydelig mindre enn hos menn. Fylkessnittet for kvinner er 38 prosent.

– Ut fra statistikken på atferd, er det kanskje der det største potensialet ligger for bedring av trønderhelsa - bortsett fra røyking. Vi vet at inntak av frukt og grønt er forebyggende for ikke-smittsomme sykdommer. Det ligger et betydelig potensial i å spise mer frukt og grønnsaker for menn i Trøndelag, forteller Krokstad.

Oppdalskvinner på topp

HUNT oppgir i rapporten at en av de vanligste helseplagene i befolkningen er søvnvansker. For voksne er 7-9 timer anbefalt søvnmengde, og for eldre 7-8 timer.

Undersøkelsen viser at 65,9 % av kvinnene i Oppdal svarer at de får de anbefalte timene med søvn. Sammenlignet med resten av fylket, er det ingen som sover så godt som oppdalskvinner.

Rapporten har også sett på stillesitting og fysiskaktivitet.

– Stillesitting er en litt spesiell variabel. Den henger ofte sammen med arbeid, forteller Krokstad.

Om en for eksempel ser på andel av befolkningen i Rennebu som oppgir å sitte mye stille, er prosentandelen større blant kvinner enn menn, men andelen kvinner som oppgir daglig fysisk aktivitet er også større.

– I kommuner der mange jobber på kontor får du mye stillesitting, men de som sitter mye har ofte høy utdanning. Samtidig er en annen helseatferd utbredt blant de med høy utdanning – de kompenserer ofte for stillesitting på en god måte, opplyser Krogstad.

I både Oppdal og Rennebu ligger begge kjønnene under fylkessnittet når det kommer til andel i befolkningen som oppgir mye stillesitting, her definert som åtte timer eller mer per dag. Det skyldes blant annet at begge kommunene fortsatt har mange sysselsatte i jordbruket der det fortsatt er mye fysisk arbeid.

Når det kommer til fysisk aktivitet, er både kvinner og menn Oppdal helt i fylkestoppen, 28,3 prosent oppgir at de er i daglig fysisk aktivitet, kun blant kvinner iTrondheim og Røros er en større andel fysisk aktive.

23,1 prosent av mennene i Oppdal er i daglig fysisk aktivitet, kun Trondheim, Røros.Meråker, Malvik og Tydal har en større andel fysisk aktive menn.

Alkoholvaner

Undersøkelsen har også sett på trøndernes alkoholvaner, og det drikkes kanskje ikke uventet mest i Trondheim. Der oppgir 25,1 prosent av kvinner og 36,6 prosent av mennene at de drikker alkohol to eller flere ganger i uka.

– Det kan vise at uteliv og bykultur har betydning for denne variabelen, forklarer Krogstad.

I Rennebu er kjønnsforskjellene store når det er gjelder alkoholinntak. Kun 9,4 prosent av kvinnene oppgir at de drikker alkohol to ganger i uka eller mer, det er blant de laveste andelene i hele fylket, mens andelen menn er 23,5 prosent. Begge kjønn ligger likevel godt under snittet i fylket.

Også i Oppdal ligger både menn og kvinner under fylkessnittet, som trekkes opp av høy alkoholbruk i Trondheim. Derimot er det verdt å merke seg at oppdalskvinner er på tredjeplass i bruken av alkohol i Trøndelag, bare Røros og Trondheim er foran.

På et helsepunkt scorer kvinner dårligere enn menn – trønderkvinner røyker mer enn menn. Faktisk er dette den eneste indikatoren at kvinner i Oppdal scorer dårligere enn menn. I Rennebu er kvinnene sunnere på samtlige sju indikatorer!

Folkehelseprofil

Hunt-svarene sammenfaller med resultatene i Folkehelseinstituttets folkehelseprofil for 2020, som OPP omtalte 8. april. Der ble alle landets kommuner målt på 34 indikatorer.

Oppdal scoret betydelig bedre enn landsgjennomsnittet på 12, Rennebu på sju. Kun på fire indikatorer scoret våre to kommuner dårligere enn snittet.

Da intervjuet OPP turvenninnene Annette Skaug og Marita Måren-Tøndel som var på Våttåhaugen for 29. dag på rad.

– Man blir ikke bedre av å sitte hjemme, og man blir også bedre i hodet av å gå, sa Måren-Tøndel til OPP og la til.

– Det er fantastisk å være ute, man blir så lykkelig av det.