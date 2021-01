Gjenåpner hotellet

Nyheter





– Vi besluttet i desember å åpne 7. januar om situasjonen var som den da var. Men så ble det endringer søndag med nye restriksjoner som gjør av vi må legge om planene, forteller hotellsjefen til OPP.

Tross de siste påleggene fra myndighetene, blir det nå en «softåpning», som sjefen kaller det.

– Vi vet at skiheisen er populær og at det er litt folk som ferdes. Derfor åpner vi slik at det vil være mulig å få rom og frokost, samt mineralvann. Men vi har ikke åpen restaurant om kvelden, og serverer ikke alkohol.

Thomson legger til at de som ønsker å spise middag vil bli anmodet om å oppsøke andre spisesteeder i Oppdal hvor det er servering.

– Vi velger å ikke servere middag på grunn av restriksjonene som blant annet innebærer skjenkestopp. Situasjonen blir selvfølgelig vurdert kontinuerlig. Vi åpner igjen torsdag, så får vi se hvordan det blir med bestillinger framover.

– Hva med staben som har vært permittert siden dere stengte?

– Den blir meget redusert. Vi blir opp mot 7-8, mens vi vanligvis er 30 og sysselsetter 38 årsverk.

– Hvordan ser bookingen framover ut?

– Det er litt interesse og noen som bestiller, men pressekonferansen søndag medvirket til at vi fikk kanselleringer fra noen mindre konferansegrupper.

– Det er noen alpinrenn i Oppdal framover?

– Ja, vi har bookinger i forbindelse med Fis-rennet som skal være i februar og i mars når det er senior-NM. Forhåpentligvis kan de gjennomføres som planlagt, sier Thomson.

Hotellsjefen legger til at de uansett situasjon nå ønsker å jobbe målrettet mot det som ligger framover i tid, og det er å få folk til Oppdal.

– Vi har levd med uvisshet og det å være fleksibel siden mars i fjor, sier Thomson, og innrømmer at det oppleves som å få et slag i magen hver gang det er ny pressekonferanse med nye restriksjoner.

– Vi har forståelse for det, og følger restriksjonene. Vi har hele veien vært opptatt av å være gode på det som går på smittevern. Det er selvfølgelig litt ekstra arbeid, men det som er viktig for meg er at de ansatte og gjestene våre skal være trygge.