– Jeg lurer mer på hva som skjer etterpå

Nyheter

Like etter klokken elleve onsdag formiddag ble første koronavaksine satt i Rennebu. Snart hundre år gamle Ingeborg Stavne var først ute, og den høyst oppegående damen var ikke særlig engstelig før stikket.

– Nei, jeg gruer meg ikke til selve stikket. Men det som skjer etterpå lurer jeg mer på, sier hun, mens lege og øvrig helsepersonell gjør seg klare til det som er et historisk nålestikk i kommunen.

Det var sykepleier Dordi Sandhaugen som foretok selve vaksineringen, noe som ble profesjonelt utført, helt etter læreboka.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kommunelege Hans Erik Røsten forteller at Rennebu har mottatt ti doser av den etterspurte vaksinen. Flere kommuner har uttrykt frustrasjon over hvordan vaksineprogrammet gjennomføres, men Røsten synes det er helt greit at andre bestemmer fordelingen av dosene til de ulike kommunene.

– Det er helt greit at dette styres av andre enn de som roper høyest. Planen er at vi her i Rennebu mottar en tilsvarende dose neste uke, og at alle på sykehjemmet skal være vaksinert innen tre uker, sier han.

Hittil har fire beboere ved sykehjemmet vært smittet av koronaviruset, alle har hatt milde symptomer. Det er totalt 27 beboere på sykehjemmet for tiden.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Røsten opplyser videre at de som i dag er i karantene ikke er med i første runde av vaksineringen.

– Etter tre uker får alle en ny dose, og det er først etter to doser at vaksinen virker, sier han.

Det betyr at det tar seks uker fra første stikk settes, til folk er immune. I Oppdal starter vaksineringen torsdag.