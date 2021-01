Det store koronafallet

Nyheter

– Det var som å trekke ned ei rullegardin. Alt vi hadde liggende av arrangement fra 12. mars og utover ble stoppet eller kansellert, forteller Odd Sørli til Radio E6.

Sammen med kona Siri er han største eier av Off Piste, som ble etablert i 1996. Selskapet arrangerer opplevelser for både privatpersoner og bedrifter i Norge og Europa. Kjendiser og selskaper står i kø for å få selskap og arrangement tilrettelagt av Sørli og hans kolleger.

2020 lå an til å bli et toppår. Men slik har det altså ikke blitt for den tidligere verdenscupalpinisten fra Oppdal. Han har hatt hytta i hjembygda som base store deler av førjulsvinteren på grunn av situasjonen koronapandemien har skapt.

Sørli forteller at de budsjetterte med å runde 150 millioner i omsetning i år. Men det var før Norge og resten av Europa stengte ned i mars. På tampen at dette annerledesåret medgir han at de havner svært langt unna det oppsatte budsjettet.

– Vi omsetter vel for 45 millioner regner jeg med, så da kan du selv tenke deg. Det er snakk om 105 millioner som er borte, sier Sørli.

Måtte permittere

– Hva gjør du som bedriftsleder i en sånn situasjon med mange ansatte?

– Ja, vi er 30 heltidsansatte, og 27 er permittert. Permisjonsordningen har hjulpet oss i og med at den ble utvidet. Men det er klart at vi er redd for å miste folk som nå har vært uten arbeid siden mars.

Sørli peker på at det er ingen andre heller i eventbransjen som har oppdrag nå; han håper derfor å få beholde arbeidsstokken.

– Jeg håper virkelig at vi nå snart kan begynne å ta inn folk igjen når vaksineprogrammet starter, sier Sørli som selv er permittert.

Siden 12. mars har det vært lite aktivitet i selskapet.

– Vi har hatt noen digitale produksjoner nå i høst, og så har vi et par arrangement som er digitale fram til mars. I tillegg har vi mange ting liggende i ordreboka fra våren og utover, sier bedriftseieren, som regner med at de vil være i gang for fullt igjen etter sommerferien.

– Har oppdragsgiverne dine satt eventene sine på vent, eller er det som var bestemt i år nå forsvunnet?

– Nei, det er kun to arrangement som er kansellert, resten er rett og slett utsatt. Så vi har en enorm ordrebok; det er bare om å gjøre om å få komme i gang. Men vi vet ikke når.

Sørli har mange slags oppdragsgivere, privatpersoner, bedrifter og ikke minst flere profilerte kjendiser. Den verden er han vant med å bevege seg i etter flere år som journalist i kjendisbladet Se og Hør.

– Vi pleier å si at vi følger kundene fra vugge til grav. I privatmarkedet har vi alt fra dåpsarrangement til begravelser. Og mange bryllup.

Et normalår tilbringer han 100 dager i Alpene på vinteren der han tar med seg grupper til ulike destinasjoner.

– Har du arrangert eventer i Oppdal?

– Ja, vi har hatt noen grupper her også, men skulle gjerne hatt enda flere. Jeg håper at SJ finner et raskere lokomotiv, for det er reisetiden som er utfordringen, humrer eventmakeren.

Mens korona-krisen har slått lufta ut av kurs- og konferansemarkedet, der bedrifter dropper teambuilding og samlinger og satser på digitale møter, er Sørli optimist på vegne av egen bransje.

– Vi merker et enormt sug blant kundene våre til å sosialisere. De ringer og spør når de kan få sette i gang. Jeg regner med at vi kan være i gang igjen etter sommeren.

Konkurser

Kulturaktører og idrettsbransjen har fått betydelig statlig kompensasjon for bortfall av inntekter. Odd Sørli er ikke fornøyd med drahjelpen eventbransjen har fått for å få bøte på inntektsbortfallet.

– Den er dessverre alt for lav. Vi har fått en samlet kompensasjon på 700-800 000 kroner; og når du har 30 heltidsansatte kan du tenke deg sjøl at det blir en dråpe i havet I januar får vi vite hva slags kompensasjon det skal bli for høsten i år. Det er tøft for mange, for det er lang tid før kompensasjonspengene kommer, og så vet vi ikke hvor mye det blir ennå.

Det er spådd konkurser, men de store vil klare seg, mener Sørli. Off piste AS har solid økonomi og stod i 2019 oppført med 32,3 millioner kroner i eiendeler.

– De mindre selskapene vet vi har problemer. Der er allerede noen som har gått konkurs, men de fleste store greier seg. Og vi greier oss fint, vi har god egenkapital, så det er ingen fare for selskapet. Men det er fryktelig utilfredsstillende å gå rundt i tomme lokaler og ikke ha noe kontakt med de ansatte og få den dynamikken som er viktig i et kreativt arbeid. Eneste fordelen jeg ser med koronaen, i og med at det ikke er lov å være på kontoret i Oslo, er at jeg kan være her i Oppdal. Det er ingen ting som er triveligere enn det!

– Hva gjør det å få lov å komme litt på hjemlige trakter denne tida?

– For meg har det vært helt fantastisk, for jeg er veldig glad i Oppdal. Fra etter sommeren har jeg vært her tre fjerdedeler av tida, jeg har gått mye i fjellet og nå som snøen har kommet har det blitt noen turer både på langrenn, randoski og i bakken også, akkurat det har vært helt topp.

Fakta:

Odd Sørli (66)

Tidligere landslagsalpinist med åtte NM-gull, like mange i slalåm og storslalåm. Deltok i OL i 1976 i Innsbruck, men kjørte ut i begge grener, deltok i OL i Lake Placid og i Sarajevo i 1984.

Beste internasjonale resultat i mesterskap er en 6. plass i kombinasjonen i VM i 1982, beste World Cup-plassering var en 5. plass.

Jobbet senere som journalist i Se og Hør før han startet opplevelsesselskapet Off Piste AS i 1996.