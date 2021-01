Åpner kveldskjøring etter rekordjul

Nyheter

Daglig leder Arnulf Erdal i Oppdal skisenter oppsummerer jula med to ord overfor Radio E6:

– Kjempegodt besøk!

Før han tallfester det:

– På de beste dagene hadde vi 24.000 personturer i Vangslia og Stølen, det har aldri vært så mange folk samla i Vangslia i jula, sier Erdal.

Om et par dager regner han med at Vangslia åpnes til topps, og allerede i kveld åpner skisenteret for kveldskjøring i Vangslia. Det vil også bli kveldskjøring på torsdager.

For Erdal er også kulda kjærkommen. 10 minusgrader gir nemlig resultater for snøproduksjon.

– Det er god kulde for oss, nå er det fullt kjør. Det er mye hyggeligere og morsommere å lage snø når det er bra med kuldegrader. Da ser vi at snøhaugene vokser fra time til time. Det er noe helt annet enn det vi har drevet med tidligere i vinter, sier Erdal.

Hele jula og etter nyttår har det blitt lagt kunstsnø i Hovden.

– Jeg håper vi skal få åpnet Hovden neste helg.

I mangel av natursnø pøses det på med kunstsnø i alle bakker, men utfordringen er at skisenteret begynner å gå tom for vann fra dammen bak Hovden. Derfor må skisenteret passe på fordelingen til Hovden og Stølen, i går måtte kanonene i Hovden stoppes.

Dermed må også åpningen der vente. Skisenteret prioriterte Stølen.

– Hovden er vanskelig, der trenger vi mye snø. Det er enklere terreng i Stølen og lettere å komme i mål.

Fortsatt er Erdal mer enn normalt opptatt av værmeldinger og hva som kan ventes ovenfra:

– Det hadde vært kjempehyggelig med snø, både for samkjøringsløypene og fordi det blir penere rundt oss. Det er bra med tre adskilte anlegg, men det blir noe helt annet når folk kan kjøre mellom.