Hva skal Oppdal leve av etter «oljen»?

«Mens våre hjemsteder har satset på utvikling, forutsigbarhet og folkehelse, har Oppdal satset på å legge til rette for mer utbygging.» Det skriver Oppdal hytteforening i et debattinnlegg der foreningen spør om hvilken vei Oppdal vil gå for å møte fritidsinnbyggernes behov i fremtiden.