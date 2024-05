Jernbaneforum Midt-Norge og Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen ønsker med denne henvendelsen å uttrykke sin bekymring over nedleggelsen av bussrute nr 901 Kristiansund - Sunndalsøra - Oppdal.

Informasjonsflyt om prosessen

Jernbaneforum Midt-Norge skal ivareta deltakernes interesser knyttet til gods- og passasjertransport på Nordlandsbanen (Trondheim – Nordland grense), Meråkerbanen, Rørosbanen (Røros - Trondheim) og Dovrebanen (Oppdal-Trondheim). Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen skal jobbe aktivt for å fremme Dovrebanen og Raumabanens utvikling.

Vi stusser over mangel på informasjon i denne prosessen og synes det er beklagelig at det ikke er gitt informasjon om nedleggelsen direkte.

Vi er av den oppfatning at dialog og samhandling er positivt, det vil også bidra til økt felles forståelse og bedre koordinering av fylkeskryssende kollektivtilbud. Vi ønsker å bidra til å bedre denne samhandlingen i tiden framover.

Avtalen med SJ Norge og M&R Fylkeskommune

Vi er gjort kjent med at SJ Norge, som i dag har togtilbudet på Dovrebanen, kun ble informert om nedleggelsesvedtaket gjennom media.

SJ Norge har driftsavtaler med flere av fylkeskommunene, bl.a. Møre og Romsdal i tillegg til Trøndelag, Innlandet og Nordland, der avtaleperioden følger trafikkavtalen for tog og har ingen oppsigelsesbestemmelser. For Dovrebanens tilfelle gjelder avtalen ut 2028.

Hele formålet med TogBussavtalene generelt, og denne avtalen spesielt, er å knytte byene i Møre og Romsdal tettere opp mot Dovrebanen og slik sett gi et kollektivtilbud til passasjerer som ønsker et alternativ til fly. Dette prinsippet mener vi er avgjørende viktig og bør veie tungt i vurderingen av busstilbudet.

Bekymring over passasjertallsutvikling og tidspunkt for avvikling.

Randklev bru kollapset i august 2023. Dette medførte at Dovrebanen ble stengt for all trafikk, persontrafikken ble løst med buss for tog og godstransport har blitt kjørt over Rørosbanen. Dovrebanen har nå i disse dager i mai blitt gjenåpnet for persontrafikk.

Vi er kjent med at SJ Norge har gjort en stor innsats, både operativt og ikke minst markedsmessig for å få passasjerene tilbake til toget etter snart 10 måneders fravær.

Å legge ned dette busstilbudet kun noen få måneder etter at Dovrebanen er gjenåpnet mener vi er svært uheldig. Ifølge SJ Norge spiller bussrute nr 901 en viktig rolle i det helhetlige tilbudet knyttet til Dovrebanen.

Jernbaneforum Midt-Norge

Guri Heggem

Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen

Karin Bakklund, leder