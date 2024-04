Grønn gratulasjon på arbeidernes internasjonale kampdag

I 2024 høres det svulstig ut å snakke om en kampdag. De arbeidere som ikke har ramlet imellom på et eller annet vis, har i stor grad fått overoppfylt sine behov fra den gangen 8 timer arbeid, 8 timer fritid og 8 timer hvile var den enkle, men engasjerende budskapet,

Da jeg ble født, var normal ukentlig arbeidstid, 48 timer. I 1959 ble dette redusert til 45 timer, men arbeid på lørdag var fortsatt vanlig. Jeg gikk på skolen også lørdager, men utover på 60-tallet ble det vanlig med 5 dagers arbeidsuke og fri på lørdager. Utviklingen gikk ganske fort frem til 1986 da 37,5 timer ble vanlig. Mange tilpasninger ble etterhvert gjort i forhold til turnus- og skiftarbeid, slik at arbeidstiden for mange ble ned mot 33 timer i uka.

Reduksjon i arbeidstiden medførte ikke at lønna gikk ned. Forskjellige effektiviseringer gjorde at produktiviteten økte, faktisk så mye at fordelinga av profitten, som nå heller omtales som verdiskapning, økte til fordel for eierne. Noe som i sin tur igjen har økt forskjellene.

Det er ikke skrevet i stein at arbeidstiden skal være 37,5 eller 35,5 timer for alle fremtid. Faktisk er det ingenting i veien for å senke den til 30 timer. Kanskje blir det gjort mer arbeid pr time med en slik reduksjon? Kanskje vil vi også velge å kvitte oss med en del arbeidsoppgaver som strengt tatt er unødvendige?

Det hele handler om hvordan vi innretter samfunnet vårt. I MDG er vi mange som mener tiden er inne for en slik endring. Kanskje kan dette bli en kampsak vi kan gå sammen med arbeiderbevegelsen om? Kanskje er tiden inne for å ta et oppgjør med politikken som har hatt som mål å øke forbruket?

Det er ca 20 år siden Jens Stoltenberg uttalte at det var et mål at norske forbrukere skulle tredoble forbruket innen 2050. En målsetting som heldigvis har blitt dysset ned.

1.mai er for meg en dag til ettertanke. Hvert år kjenner jeg på takknemlighet over de seire som er gjort bare i min tid, og enda mer over seirene før min tid. Veien videre blir spennende, det er tegn som tyder på at vi trenger et mer medmenneskelig samfunn. Nedsatt arbeidstid kan være en av løsningene. Uansett vil jeg gratulere alle med dagen 1.mai.

Arne Rønning

MDG