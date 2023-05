En virkelig ufin start på grunnlovsfeiringen sørget Sigmund Fostad selv for

«Jeg håper og tror at de folkevalgte i Oppdal slår ring om hverandre når slike utspill dukker opp», skriver Arne Rønning (MDG) i et svar til Sigmund Fostads innlegg etter at utbyggingsplan ble stanset i kommunestyret.